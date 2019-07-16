【中美貿易戰】環時：經濟增速是美兩倍　中國扛得住耗得起

中美貿易戰仍然前景未明，美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter提到，中國第二季GDP經濟增長放緩至27年最低水平，並稱對華關税措施收效，導致企業撤出中國，北京因此希望與美國達成貿易協議。 對此，《環球時報》7月16日發表題為《中國扛得住耗得起，美方看明白了嗎》社評提出4點進行駁斥。

特朗普稱對華關税拖垮中國經濟。（VCG）

第一，社評批評特朗普在推特的發文，強調美方徵收的關税是由中方支付，而不是由美國納税人支付，是老調重彈。社評稱，美國及國際上的獨立機構反覆論證，關税的大部分確實是由美國企業和消費者埋單的。

第二，社評稱，美方這麼快就對中國GDP增速繼續放緩發出誇張的評論，傳遞出的訊號是，華盛頓對貿易戰久拖不決很着急。社評稱美方誇大其詞，甚至編造事實和事情之間的邏輯關係，大搞輿論戰的那一套。

第三，社評認為，中國經濟增速放緩、下行壓力加大，遠在中美貿易戰發生前就出現。主因是中國開展了大規模經濟結構調整，貿易戰只是疊加在這一調整之上。

社評指，美方把中國調整必然導致的經濟放緩都宣揚成美方加徵關税的結果，除了嚇唬中國，華盛頓還想以此壯其對華發動貿易戰的聲威，沖淡美國國內的不滿。

第四，社評稱，中國經濟的季度增速降到6.2%，但也幾乎是美國增速的兩倍，而且實際產生的經濟增量也比美國多。「美國輿論用他們的那點增速就來嘲笑中國的6.2%，這種爆棚的自信是不是有點怪啊？」

最後，社評提到中國除了對美貿易在下降，與其他幾個大經濟體的貿易額都在上升。「貿易戰沒有給美國帶來任何積極的東西，華盛頓所有對勝利的宣揚都是在自欺欺人。這樣的大泡沫早晚是要破掉的，相信華盛頓對此比誰都更揪心。」