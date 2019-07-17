大陸對台遠景規劃重要通道　福建平潭海峽大橋合龍料明年通車

位於福建平潭的「平潭海峽公鐵兩用大橋」東北口水道通航孔橋公路樑合龍段，在星期三（17日）上午完成最後澆築，標誌大橋平潭段全部貫通，為後續架樑鋪軌奠定基礎，預計明年就可以通車。

合龍段在星期三上午完成最後澆築。（央視新聞）

平潭海峽公鐵兩用大橋是世界上在建難度最高的海峽大橋，皆因平潭海峽每年頻繁有颱風吹襲，與百慕達、好望角被視為世界三大風口海域，是「建橋禁區」。大橋項目自2013年底開工建設，利用多項新技術，終成功克服大風、水深、浪高流急、海底裸露傾斜巖面等惡劣情況、以及一系列的水文、地質難題。

例如大橋首創「石頭上種樹」技術，在海浪之中搭台。工人先掃描摸清海底地形，再利用打樁船自身的穩定性，將鋼管樁放到預定位置，淺埋入巖，連接橫樑，造出一個臨時「板凳」。其後就趁風平浪靜之際，下放預製的圓柱形鋼筋籠，灌注混凝土，令「板凳」擴展為七人足球場大小的深水裸巖鑽孔施工平台，使樁基和橋墩的施工有更大空間。

平潭海峽公鐵兩用大橋是中國首座公鐵兩用跨海大橋，全長16.34公里，建成後將成為世界上最長的跨海峽公鐵兩用大橋，通車後會令福州、長樂及平潭三地互聯互通。

大橋被視為是大陸對台灣遠景規劃的重要通道。（央視新聞）

值得一提是，平潭島是中國大陸距離台灣最近的島嶼，故大橋被視為是大陸對台灣遠景規劃的重要通道，對推進兩岸基礎設施聯通起到積極推動作用。

（央視新聞）