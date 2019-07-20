【河南氣化廠爆炸】失蹤者尋回共15人死亡　廠區有污水外洩

河南三門峽義馬市一間氣化廠19日下午發生爆炸，事故共造成15人死亡、13人重傷，失蹤者已全部尋回，現場搜救工作基本結束。爆炸事故發生後，當地有廠區出現污水外洩，環保部門已採取攔截、活性炭稀釋等方法進行處理，官方稱目前暫未對當地居民造成較大影響。 另據內媒揭露，發生爆炸的企業河南省煤氣（集團）有限責任公司義馬氣化廠，此前曾因環保、安全等問題多次被處罰。

發生爆炸事故，涉事工廠變成一片廢墟。（新京報）

廠區出現污水外泄 空氣監測未發現異常

據《新京報》報道，20日中午12時左右，距離事發工廠4公里處有挖掘機正在一處河流旁挖土作業。三門峽市生態環境局一名副局長介紹，此次氣化廠爆炸事故對工廠內及工廠周邊造成一定污染，但暫時沒有對義馬市居民造成較大影響。

上述副局長表示，環保部門在事發後，已開始採取處理措施應對，防止污染範圍擴散。「這個河道有消防污水流入，我們現在進行攔截圍堵，用活性炭稀釋的方法進行處理。」

+ 5 + 4 + 3

此外，三門峽市生態環境局經連夜排查發現，有部分消防廢水和事故廢水流入澗河，義馬市和澠池縣政府已在事發地點下遊河段修築4道攔水壩，目前受污染水體全部被攔截在義馬市境內，當地正開展應急處置工作。

至於空氣監測方面，環境空氣中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳濃度事故發生後基本穩定，未出現超標，當地布設4個空氣監測點位進行有機物監測，空氣中苯濃度、甲苯濃度、二甲苯濃度均低於標準限值。

官方尚未公佈義馬氣化廠發生爆炸的詳細原因。（視覺中國）

起底涉事企業：多次被責令改正和罰款

經初步瞭解，事故源於義馬氣化廠C套空分裝置發生爆炸著火，但官方暫未透露詳細事故原因。有工程師猜測可能是壓力容器安全洩放失控導致超壓，從而發生爆炸。

另據《新京報》報道，義馬氣化廠成立於1997年6月，主要經營煤炭銷售和危化產品生產，隸屬於河南省煤氣（集團）有限責任公司，為河南能源化工集團有限公司100%持股。河南省國資委則有河南能源化工集團100%股權。義馬氣化廠此前曾因環保、安全等問題多次被處罰。

2015年3月，該廠因違反《大氣污染防治法》，被義馬市環境保護局處以6萬元（人民幣，下同）罰款；同一個月，該廠未辦理危險化學品安全生產許可證延期手續，卻繼續生產，被行政處罰。同年9月，因充裝不符合安全技術規範要求，該廠再被責令處以4萬9千元；2016年10月，該廠非法將生產經營場所出租給不具備安全生產條件的單位，被行政處罰。

義馬氣化廠因環保、安全等問題曾多次被處罰。（視覺中國）

此外，義馬氣化廠因傾倒工業廢渣，被市民多次舉報，三門峽市人民政府曾對該廠環境違法行為立案查處。

義馬氣化廠安環部負責人今年2月接受訪談時曾表示，2019年從廠控環境污染事故為零細化為B級環境污染事故為零，深化管理確保安全目標實現。江蘇響水「3.21」爆炸事故發生後，該廠曾停工進行警示教育。

據悉，義馬氣化廠還在本月9日獲評河南省2019年「安全生產風險隱患雙重預防體系建設省級標桿企業」，卻在10日後就發生爆炸事故。

（綜合報道）