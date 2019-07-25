千餘死者未經火化直接土葬　山東兩婚喪稽查員玩忽職守被判緩刑

內地一些地方有先火化再火葬的規定。在山東棗莊市，就有兩名婚喪稽查員因未有嚴格監管，千多名死者未經火化下直接土葬，被控玩忽職守罪成，最終獲判緩刑。

內地一些地方有先火化再火葬的規定。（視覺中國）

中國裁判文書網近日公佈的一份裁判文書顯示，2014年8月至2016年6月，被告顧士逢在擔任山亭區民政局婚喪管理稽查大隊工作人員期間，沒有認真履行監管職責，致使區內1000餘名死者屍體未經火化而直接進行土葬。

裁判文書寫道，山亭區民政局婚喪管理稽查大隊系山亭區民政局的內設機構，其職能包括對山亭區殯葬活動的監管，負有對轄區內未火化屍體而土葬的違法行為進行查處、責令改正的監督職責。

另一份刑事判決書顯示，與顧士逢同一大隊的婚喪稽查員楊永，在2014年8月至2016年6月間，沒有認真履行對山亭區殯葬工作的監管職責，致使山亭區殯儀館為未進行屍體火化的死者家屬私自開具火化證1000餘份，造成屍體違法土葬。

兩人被指嚴重破壞國家的殯葬管理秩序，造成惡劣的社會影響，移送司法機構處理。最終，顧士逢因玩忽職守罪，被判有期徒刑6個月、緩刑1年；楊永因玩忽職守罪，判處有期徒刑8個月，緩刑1年。