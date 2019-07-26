港大教授席寧被控欺詐案　美永久撤銷指控

港大工業及製造系統工程系講座教授、新興技術研究所所長、前美國密歇根州立大學（Michigan State University）教授席寧於2018年2月15日被美國聯邦調查局逮捕，罪名是涉嫌欺詐，後獲保釋。 近日，此案有了結果，美國聯邦檢察官批准「永久撤銷對席寧的欺詐指控」。

席寧被控涉嫌欺詐。（資料圖片）

美國當地法院審訊席寧案時，陪審團未能就「將席寧送交聯邦法院受審」達成一致。隨即，美國聯邦檢察官批准「永久撤銷對席寧的欺詐指控」。

席寧1993年在美國獲博士學位，2000年入選中科院百人計劃。曾長期擔任密歇根州立大學機器人及自動化實驗室主管，美國聯邦調查局（FBI）形容他是在機器人、納米感應器、智能控制及系統方面的「世界知名專家」。2018年2月，席寧被FBI帶走調查。

席寧被控於2011年至2016年的5年內，以虛假賬單方式向密歇根州立大學及電子電氣工程師協會（IEEE）報銷了超過40萬美元的旅遊和其他開支，並以所得的金錢主要償還鉅額的信用卡欠款。

席寧的律師表示，席寧沒有犯下任何罪行。他強調，對所有證據進行檢視後，可證明席寧的報銷請求都是合法的。

經過美國當地法院8天的審訊後，美國聯邦助理檢察官認為美國政府無法合理預期現有的證據會在重審階段產生有意義的改變，提出動議駁回對席寧的起訴。

近年來，美國限制對中國學術交流的行為愈演愈烈，已引發學術界擔憂。

7月22日，美國《洛杉磯時報》網站發表文章稱，人們擔心美國政府最近對中國的打壓正在導致對華裔學者的歧視性種族評判，這是近年來針對華裔美國人最廣泛的攻擊，這有損美國的國家形象和國家安全。

（綜合報道）