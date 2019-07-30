最高人民檢察院擬首次開放公眾參觀　港人亦可網上報名

最高人民檢察院（最高檢）將於8月17日舉行第30次「檢察開放日」活動，而這次將首次開放社會大眾預約，港人亦可網上報名。

最高人民檢察院位於北京市東城區。

此次開放日計劃分4批安排參觀，向社會公眾開放最高檢檢史陳列室、案件管理大廳、檢委會會議室、網絡大數據中心等場所，同時會有檢察官講解當前的熱點法治問題。

據知，最高檢以往的29次開放日均是邀請參觀，這次面向社會公眾開放，在最高檢開放日的歷史上尚屬首次。最高檢辦公廳相關負責人介紹，這是要讓人民羣眾真正感受到人民檢察院是「人民的檢察院」，「以前，我們總覺得把關係人民羣眾切身利益的每起案件辦好就行了，沒有想到只有讓人民羣眾認識和了解檢察機關，才能更好地保障人民羣眾有效地監督和支持檢察工作。」

將抽取200名報名者安排參觀

開放日活動預約報名系統已於29日開啟，公眾可在8月2日前，經最高檢官網、微信公眾號等預約，10歲至80歲的中國公民都可以通過填寫身份證、軍官證等有效身份證件和聯繫方式等信息進行網上報名。持有效通行證的港澳台居民亦可報名。

報名截止後，最高檢將在報名系統中隨機抽取200名左右的參觀者，並在活動正式舉辦前10天左右通知參觀者本人。