南航飛行學員在美航校訓練墜亡　內媒揭涉事飛機已有50年機齡

美國當地時間28日，位於德州的美國航空學院（USAG）丹頓校區一架雙發螺旋槳飛機執行飛行訓練任務時墜毀，機上一名南方航空委託培養的飛行員和一名航校飛行教員不幸遇難。 南航今天（30日）發公告稱，事故發生後，公司立即聯繫USAG航校和學員所在學校瞭解情況，派出工作組趕往學員家中向家屬表示哀悼。目前，USAG航校已暫停中國學員全部飛行訓練，並對學員進行心理疏導。

涉事的雙發螺旋槳飛機，型號為Piper PA34-200型號。（資料圖片）

據悉，此次墜亡的中國學員來自廣東，本科畢業於北京航空航太大學飛行技術專業，2018年1月到美國開始訓練。

外媒報道稱，涉事的雙發螺旋槳飛機，型號為Piper PA34-200，事發當日由丹頓飛往蓋恩斯維爾市，本來預計在下午4點降落在蓋恩斯維爾市立機場的18號跑道，最終墜毀在機場跑道以東1/4英里之外。

德州公共安全部門表示，22歲的中國學員邱雨（音譯，Yu Qiu）被當場宣佈死亡，傷勢嚴重的25歲飛行教練Francesca Norris被送往醫院後證實不治身亡。

另據內媒《新京報》報道，涉事飛機嚴重老化，或已有50年機齡。有學生表示，這次事故與航校管理疏漏有關。南航表示，正密切關注事故調查進展，將積極協助逝者家屬辦理赴美手續，並盡全力為家屬提供一切幫助。

據悉，USAG航校成立於1957年，是美國聯邦管理航空局認證的具有飛行培訓資質的飛行培訓學院，它共有三個校區，中國學員大部分在丹頓和謝爾曼兩個校區接受訓練，均在德州，相距較近。近年USAG航校也通過了中國民航總局的認證，有資格招收中國航空公司的公費學員。

實際上，USAG航校丹頓主校區非首次發生中國飛行學員死亡事件，今年4月，來自江蘇淮安籍學員顏洋懷疑因為不堪忍受校方的苛刻對待，在宿舍內自殺。

事件發生後，有報道揭露，USAG航校丹頓校區長期存在的歧視中國學員的現象，如禁止中國學員説中文、禁止中國學員乘坐的士、時常對中國學員進行體罰等等。

（綜合報道）