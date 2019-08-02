匯豐或被列入不可靠實體清單？　外交部：正履行相關程序

外交部今天（2日）例行記者會上，有記者提問，近日有媒體報道，匯豐銀行主動配合美國政府對華為的調查，可能被中國政府列入「不可靠實體清單」。 外交部發言人華春瑩對此表示，不可靠實體清單制度正在履行相關程序，具體情況請向主管部門了解。作為原則，中方歡迎外國企業來華投資興業，將依法保護其正當權益。同時，任何企業在華經營必須合法合規。對於違反法律法規的行為，中方將依法予以調查和處理。

華為遭遇美國打壓，匯豐銀行被指出不少力。（Reuters）

關於匯豐銀行配合美國政府的事情，英國路透社在今年2月就已經有過詳細的一輪報道。

根據路透社當時的報道，匯豐在2016年年底到2017年開始「配合」美國司法部對華為發起的「調查」，原因是為了換取美國司法部對匯豐銀行的寬恕，因為匯豐本身還涉及其他違反美國禁令的案件。

路透社稱，匯豐銀行通過「內部調查」，幫美國司法部搞到了一份可用來起訴華為公司的材料，為美國司法部羅織對華為動手的「罪名」提供了幫助，最終導致孟晚舟在加拿大被抓。

對此，《北京日報》旗下長安街知事曾發文稱，匯豐嚴重漠視中國政府和中國司法部門。文章指出，作為在香港、上海開設的銀行，匯豐未獲得許可將位於中國境內的人員和數據轉移至香港和其他國家，用於取證和調查，這完全視中國法律於無物，視中國司法部門為無物。

分析認為，這家被指頻繁獲美國「免死金牌」的大型銀行在處理涉及華為事務時觸怒中國，恐被列入不可靠實體清單，遭北京制裁。

聯邦快遞（FedEx）5月將華為文件誤送美國後，被中國立案調查、有傳會被列入不可靠實體清單。（資料圖片）

對於什麼樣的企業會納入不可靠實體清單，中國商務部新聞發言人高峰曾在7月11日指出，「不可靠實體清單制度」僅針對個別不遵守市場規則，背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的實體或者個人。

高峰還表示，對於絕大多數守法合規經營的外資企業完全不必擔心，其正常的經營活動不會受到任何影響，中國政府會切實保障所有在華外資企業的合法權益。

只是在西方輿論看來，「不可靠實體清單制度」是北京「反擊」美國行動的一部分。這種「以其人之道，還治其人之身」的方式將重挫那些依賴中國市場但又試圖迎合美國政府對華髮難的企業的信心。

另有官媒強調，中國建立不可靠實體清單制度釋放兩大信號，一是中國決不會屈服於美國的壓力；二是中國會採取積極反制行動。