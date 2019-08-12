【逃犯條例】「何君堯」登微博熱搜　內地網民讚：鐵骨錚錚男子漢

港府修訂《逃犯條例》引起的風波持續，連日來發生多場示威及警民衝突。不少內地網民關注事態發展。 連日就事件發言的立法院議員何君堯，亦成為討論對象，今天甚至一度登上微博熱搜榜第二名，有人稱讚他「與港獨鬥爭」，是「鐵骨錚錚男子漢」。

「何君堯」位列新浪微博「熱搜榜」第二名。其他與香港有關的話題亦有上榜。（微博）

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截至今日下午1時45分，「何君堯」位列新浪微博「熱搜榜」第二名，達到逾350萬的搜索量；話題「何君堯」有逾2200萬的閲讀量，討論數目達到6820個。《香港01》記者發現，內地網民大多對何君堯表示讚賞，有人直指他是「鐵骨錚錚男子漢」，亦有人稱何君堯是「我們的驕傲」。

一些「大V」（擁有眾多粉絲的微博認證用戶，相當於KOL）更特意介紹何君堯。如電影博主「中廣時代」就稱他一直都與「港毒（獨）」鬥爭，揭露「港獨的醜陋面目」，卻遭到港獨的報復，祖墳被破壞，工作室被破壞；又提到2016年立法會選舉時，陳小春曾公開支持他，「為何議員點贊，也為小春哥點贊！」

另一方面，多個與香港有關的話題也登上微博熱搜榜，包括「香港警方水砲車首次亮相」、「香港特區政府回應11日暴力示威」等，分別排在第8位和第9位，均有逾150萬搜索量。

何君堯獲不少內地網民支持。（資料圖片/張浩維攝）

微博文章稱他是「建制戰狼」

值得一提的是，何君堯也有微博帳戶，曾在7月30日轉載「誰是何君堯？」一文介紹他。文章寫道，何君堯熱心回饋國家和社會，「比很多傳統愛國愛港陣營朋友對國家的認同及情懷更為堅持。」

文章又指，他在支持國家、反港獨、守護香港的表現，是「平常時候看得出來，關鍵時刻站得出來，危急關頭豁得出來」，因此被傳媒譽為「建制戰狼」。

網民熱議：

「支持您，不愧是中華兒女！」

「加油，你背後有十四億中國人支持你。​」

「鐵骨錚錚男子漢！」

「有血有肉的中國香港人！撐你何生！加油！」