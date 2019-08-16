【中歐班列】41個貨櫃竟40個空箱　國鐵集團承認有「運吉」情況

中國多個省市自2011年開始開通按固定車次、線路往來中國與歐州，以及「一帶一路」沿線各國的「中歐班列」，至2018年開行數量已經達到6300列。 惟有內地傳媒引述中國國家鐵路集團（國鐵集團）人士披露，自2017年開始，去程班列出現大規模的「運吉」、為增開而增開。至2018，年許多地方政府開往歐洲和中亞的班列更大部分是空貨櫃，「甚至出現過一列班列41個箱子，只有1個集裝箱（貨櫃）有貨物，40個都是空箱子。」 國鐵集團日前透過商務報發布消息，承認情況屬實，但強調有關的現象已經過去，情況已有改善。

國鐵集團承認中歐班列確有「運吉」的情況。（視覺中國）

據《中國經營報》報道，中歐班列自2011年開行以來，開行數量逐年增加，地方政府每年有大量財政補貼。但地方政府為追逐政治紅利，原本內陸城市為促進貿易和提升物流應運而生的班列，逐漸演變成依靠補貼搶奪貨源、通過「運吉」提升數量，成為地方政府間的博弈。

報道指，地方班列公司為爭奪第一，2017及2018年都出現比較大規模的向歐洲「運吉」現像。中國鐵路烏魯木齊鐵路局集團有限公司人士亦透露，2018年上半年，通過該公司阿拉山口和霍爾果斯口岸出境的中歐班列中，大約有兩成的貨櫃是空空如也。為遏制情況，國鐵集團前身中國鐵路總公司已於2018年8月28日發布通知要求，中歐班列去程（含中亞方向）只接受重箱（已裝貨物的貨櫃）運輸。在高壓審查下，去程「運吉」的問題逐漸減少。

對於中歐班列「運吉」的原因，國鐵集團解釋是各地尤其重慶、四川成都、河南鄭州等推出班列服務較早的城市，為提升開行規模、提高樞紐地位而急於攬貨，但當地貨運量並不能支撐每日開行的密度。雖然有關的安排為當地客戶帶來便利，保證貨物隨時發運，但在培育期之初，確實曾導致重箱不足空箱補的問題。

中歐班列往來於中國與歐洲以及一帶一路沿線各國。（視覺中國）

其次是中歐貿易不均衡，導致大量空貨櫃滯留歐洲，不時需要將空箱運回國內。而在中歐班列新線路開行測試期間，相關方面為降低試運風險，亦有意要「運吉」。至於第三就是部分國家、地區缺少空貨櫃，中歐班列向該些地區運輸空貨櫃，填補市場需求。例如俄羅斯西伯利亞地區原本貿易量不多，沒有太多空貨櫃。2018年上半年，中歐班列業務開拓俄羅斯木材市場後，部分國內城市要向該地區輸送空貨櫃。但此類市場需求並不持久，隨著部分歐洲、俄羅斯及蒙古國空貨櫃逐步被運送到西伯利亞地區，目前從中國大範圍輸送空貨櫃已無必要。

國鐵集團更表明，自2018年開始，國鐵集團對去程中歐班列採取限制空貨櫃數量措施，規定每列班列所載空貨櫃最多不超過總運輸量的10%。

（綜合報道）