北戴河會議後　習近平今現身甘肅考察敦煌莫高窟

北戴河會議後，中共總書記習近平今日（19日）現身甘肅省考察敦煌莫高窟。據悉，這是中共高層自8月初「神隱」後，習近平首次公開露面。

甘肅省委書記林鐸（前排右一）陪同習近平考察。（新華社）

據新華社報道，8月19日下午，習近平到中國重點文物保護單位敦煌莫高窟，實地考察文物保護和研究、弘揚優秀歷史文化等情況。習近平強調，要把凝結着中華民族傳統文化的文物保護好、管理好，同時加強研究和利用，讓歷史說話，讓文物說話。

其實早在2013年2月，習近平就曾赴海拔2400多米的甘肅省定西市渭源縣元古堆村和海拔1900多米的臨夏回族自治州東鄉族自治縣布楞溝村考察。甘肅省是全國脱貧攻堅的主戰場，全省貧困人口已從2016年底的256萬人減少到2018年底的111萬人，貧困發生率從12.97%下降到5.6%。

開窟造像逾千年 列入世界文化遺產

資料顯示，莫高窟位於敦煌市東南25公里的鳴沙山東麓，始建於十六國的前秦時期。經歷自4至14世紀連續開窟造像，形成南北長1000多米的石窟群，集建築、彩塑、壁畫於一體，在中國文化史以至世界文化史上，具有十分重要的地位。

莫高窟的石窟建築中不少是現存古建築的傑作，具有極高的研究價值。石窟內彩塑、石窟壁畫富麗多彩，吸收了古代中西藝術之長，反映了1000多年間佛教文化、民俗風貌和歷史變遷，對研究中國和中亞地區的歷史都具有重要價值，並形成了一門國際性的顯學——敦煌學。

上世紀50年代起，中國投入大量人力財力用於莫高窟文物的保護、維修與研究。1961年，莫高窟被列為第一批中國重點文物保護單位之一，1987年，成為世界文化遺產。