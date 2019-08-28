聯合國教科文組織發布《北京共識》　關注人工智能時代教育發展

國家教育部今天（28日）透露，聯合國教科文組織近日正式發布《北京共識——人工智能與教育》，是該組織首個為利用人工智能技術實現2030年教育議程提供指導和建議的重要文件。 據悉，《北京共識》以聯合國6種官方語言發布，從智能時代的教育政策規劃、價值觀和技能、全民終身學習、公平包容的應用、性別平等、倫理、監測評估和研究、籌資和國際合作等方面，分別對教科文組織會員國政府和利益攸關方、國際組織及合作夥伴、教科文組織總幹事提出建議。

聯合國教科文組織近日正式發布《北京共識——人工智能與教育》。（網上圖片）

報道指，今年5月，中國政府與聯合國教科文組織合作在北京舉辦國際人工智能與教育大會。來自全球100多個國家、10餘個國際組織的約500位代表共同探討智能時代教育發展大計，審議並通過成果文件《北京共識》，形成國際社會對智能時代教育發展的共同願景。

《北京共識》提出，各國要引領實施適當的政策應對策略，通過人工智能與教育的系統融合，全面創新教育、教學和學習方式，並利用人工智能加快建設開放靈活的教育體系，確保全民享有公平、適合每個人且優質的終身學習機會，從而推動可持續發展目標和人類命運共同體的實現。

《北京共識》強調，要採用人工智能平台和基於數據的學習分析等關鍵技術構建可支持人人皆學、處處能學、時時可學的綜合型終身學習體系。要確保人工智能促進全民優質教育和學習機會，無論性別、殘疾狀況、社會和經濟條件、民族或文化背景以及地理位置如何。

《北京共識》倡議，要支持對與新興人工智能發展影響相關的前沿問題進行前瞻性研究，推動探索利用人工智能促進教育創新的有效戰略和實踐模式，以期構建一個在人工智能與教育問題上持有共同願景的國際社會。

（澎湃新聞）