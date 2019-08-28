十一世班禪看望西藏邊境達曼人　籲利用政府惠民政策過幸福生活

中國西藏網報道，十一世班禪近日到西藏自治區日喀則市吉隆溝邊境地區看望達曼人。班禪對達曼人表示，一定要用好黨和政府的惠民政策，過幸福美好新生活。

十一世班禪近日到西藏自治區日喀則市吉隆溝邊境地區看望達曼人。（中國西藏網）

據介紹，「達曼」藏語意為「騎兵」，相傳達曼人是清朝時期滯留在邊境地區的廓爾喀騎兵與中尼邊境居民的後裔，繁衍至今已經兩百多年。2003年，經國務院批准，達曼人正式加入中國國籍，成為最新的中國公民。

8月22日，班禪到日喀則市吉隆溝邊境地區看望達曼人。他來到達曼村傳統手工藝合作社，詢問手工藝品的市場銷路，又走訪當地村民家中，了解他們的生活情況。他表示，村民能過幸福美好新生活，是因為有黨和政府的好政策，「你們生在了最好的時代」。

參觀地震展覽館 了解災後重建工作

2015年，尼泊爾發生8.1級大地震，地震波及吉隆縣，造成橋樑斷裂、道路癱瘓、山體坍塌等災害。班禪在這次走訪行程中來到已經重建的災區視察，參觀地震展覽館，觀看受災及救災建設的紀錄片，當地地震受災情況以及災後重建工作。

班禪表示，地震災害牽動著全國各族同胞的心，「但我們身後有偉大祖國做堅強的後盾，有黨的領導和政府的好政策，有全國各族人民的支援，災後重建的家園會更加美好。」他又勉勵村民一定要用好黨和政府的惠民政策，跟隨時代發展的腳步，靠自己的雙手，過好當下的幸福美好新生活。