雲南「文藝黑老大」獲刑24年半　涉黑團夥曾傾巢出動拍電影

9月2日，雲南大理州彌渡縣人民法院對鄧利勇團夥的23名被告人，涉嫌犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、組織賣淫罪等一案進行了集中宣判。法院認定，鄧利勇犯有8項罪名，數罪並罰判處有期徒刑24年6個月，剝奪政治權利5年，並處沒收個人全部財產。

雲南大理「文藝黑老大」鄧利勇。（資料圖片）

彌渡法院經審理查明，2011年至2018年1月間，被告人鄧利勇、翁正才等人，先後在大理市金港片區開設多家公司，掩蓋其長期組織婦女賣淫的事實，並開設賭場，組織大量人員參與賭博，從中牟取非法暴利，逐漸形成以鄧利勇、翁正才為組織、領導者，以楊某磊、趙某材、唐某能等人為主要成員的黑社會性質組織。

彌渡法院認定，鄧利勇、翁正才領導的涉黑團夥，通過實施一系列組織賣淫、開設賭場、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易、聚眾鬥毆、故意毀壞財物等違法犯罪行為，進行非法放貸、暴力討債等非法經營活動，攫取巨額非法利益，為實施違法犯罪提供經濟保障，逐步形成「以商養黑」的組織犯罪模式，具備了黑社會性質的組織特徵、經濟特徵、行為特徵和社會危害性特徵。

鄧利勇被控組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、組織賣淫罪、敲詐勒索罪、強迫交易罪、尋釁滋事罪、聚眾鬥毆罪、故意毀壞財物罪。

鄧利勇團夥拍攝的電影《僵屍新郎》的海報。（網絡圖片）

媒體發現，鄧利勇團夥相較於其他黑惡勢力，他們有著一個特殊的副業——拍電影。鄧利勇擔任法人的大理恒順傳媒從2015年起，先後拍攝了《僵屍新郎》、《新傻兒司令》兩部電影。這兩部電影全程均在大理當地拍攝，製作方還稱兩部電影的拍攝得到了大理官方的支持，而演員中則多有其團夥骨幹。但這兩部電影完成製作後，市場反響慘澹。

大理當地知情人士表示，鄧利勇團夥拍電影的主要目的還是鄧利勇個人興趣愛好，他認為恒順傳媒出品的兩部電影都充滿了低俗笑料，製作十分廉價，「走的是低俗路線，怎麼可能上院線？」

（正義網）