網信辦出台《網絡生態治理規定》意見稿：不得製作調侃災害信息

9月10日，國家互聯網信息辦公室官網發佈關於《網絡生態治理規定（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，要求不得製作調侃惡搞自然災害、重大事故等災難的不良信息。

《規定》共有43條，對網絡信息內容生產者、網絡信息內容服務平台、網絡信息內容服務使用者等作出了規定，旨在加強網絡生態治理，維護良好網絡秩序，保障公民、法人和其他組織的合法權益，構建天朗氣清的網絡空間。

警察在網吧檢查。（資料圖片）

《規定》第七條規定，不得製作含有十大內容的不良信息，包括過度炒作明星緋聞、娛樂八卦，調侃惡搞自然災害、重大事故等災難，煽動人群歧視、地域歧視，使用誇張標題，內容與標題嚴重不符等內容。網絡信息內容生產者違反該規定的，網絡信息內容服務平台應當依法依約採取警示整改、限制功能、暫停更新等處置措施，保存有關記錄，並向有關主管部門報告。由有關主管部門依法採取相應措施。

同時，《規定》還指出網絡信息內容服務平台應當建立網絡生態治理機制，健全信息發佈審核、跟帖評論審核、應急處置、網絡謠言處置、網絡黑產線索處置等制度。網絡信息內容服務平台應當設立網絡生態治理負責人，配備與服務規模相適應的工作人員，並加強教育培訓。

網絡信息內容服務平台還應當加強對其使用者發佈信息的管理，發現法律、行政法規禁止發佈或者傳輸的信息的，應當立即停止傳輸該信息，採取消除等處置措施，防止信息擴散，保存有關記錄，並向有關主管部門報告。

（中國網信網）