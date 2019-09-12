中國民用高光譜業務衛星首發射成功　將監測生態環境評估土地質量

據內媒《澎湃新聞》報道，9月12日（周四）11時26分，中國在太原衛星發射中心使用「長征四號」運載火箭，成功將5米光學業務衛星送入預定軌道，該星可有效獲取寬幅高光譜及多光譜數據，進一步完善自然資源衛星觀測體系，並將與後續系列衛星組網，形成全球領先的業務化對地光譜探測能力。

衛星發射過程。（中新網影片截圖）

報道指，5米光學業務衛星為中國空基規劃中的重要型號，該衛星運行於太陽同步軌道，設計壽命5年，通過所搭載的兩台相機，可有效獲取115公里幅寬的9譜段多光譜數據以及60公里幅寬的166譜段高光譜數據，是中國自主建造並成功運行的首顆民用高光譜業務衛星。

報道又指，5米光學業務衛星在承接02C衛星能力的基礎上從姿態機動、圖像品質等方面全面提升衛星的功能和性能。其中，多光譜譜段由4個擴展為8個，並將幅寬增加1倍；高光譜相機充分繼承「高分五號」高光譜相機成熟技術，並針對自然資源主體業務需求進一步優化，訊噪比（SNR）等部份核心指標處於國際領先水平。

自然資源部透露，此次成功發射運行將進一步拓展中國自然資源調查監測技術手段，大幅度提高山水林田湖草等自然資源定量化調查監測能力，支撐及時掌控自然資源數量、質量、生態狀況及變化趨勢。衛星光譜分辨率更高，在生態環境監測、土壤質量評估、地質礦物填圖、地表水和冰川監測等方面發揮重要作用，可廣泛應用於應急管理、生態環境、住房與城鄉建設、交通運輸、農業農村、林業草原等相關領域。

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據悉，自然資源部已建設21個自然資源省級衛星應用技術中心，未來將基於自然資源領域部省統籌、整體聯動、多網協同、輻射市縣的衛星應用體系，加快高光譜等新型載荷數據及應用技術的推廣，充分發揮衛星效能，全面提升行業衛星遙感技術和應用水平，有效支撐自然資源部加強自然資源監管、實施生態空間用途管制、履行全面所有各類自然資源資產所有者職責、全面落實生態文明建設等一系列重大任務。

報道還提及，5米光學業務衛星投入使用後，將與高分五號衛星開展協同觀測，並將與後續衛星組成在陸地資源中分衛星星座，進一步提升覆蓋與重訪能力，預計到2025年，自然資源領域將陸續建成陸地中分星座、高分星座等，涵蓋全色、多光譜、高光譜、SAR、激光雷達等載荷，形成全天候、全譜段遙感數據保障體系。

（澎湃新聞）