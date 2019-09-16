【葵涌警署】警長劉澤基開通微博　五個字簡介引關注

反修例風波持續不斷，在7月30日的葵涌警署外衝突中，警署警長劉澤基舉槍的畫面被媒體拍下，相片傳到內地後，大批網民為其叫好，央視主持人亦曾對其表示支持。劉澤基在內地網絡爆紅，他也即將赴北京參加國慶70周年慶典。 9月16日（周一），微博上出現一個ID為「香港光頭警長」的微博帳號，並發佈一張未配有文字說明的照片，這也是該博主發佈的第一條微博。後經證實，該微博帳號確為劉澤基所有。

劉澤基發的第一條微博。（微博）

劉澤基這條微博也引起微博帳號「我們是香港警嫂」的注意。香港警嫂Connie轉發並配文稱，「抓到真身！！！太高興了！」據官媒《環球時報》旗下環球網報道，向劉澤基本人求證時，劉澤基介紹該帳號確實是他的。劉澤基還表示，自己2011年就已經開通了微博，只是平時用的不多。

報道指出，提到自己下午發佈的這條微博中的照片，劉澤基介紹，這是他女兒的照片，「但因為女兒不能露臉，就以這種形式給內地網友們問好啦！」在劉澤基的微博簡介一欄，眾人注意到了5個字——「我是中國人。」

截止發稿，劉澤基的微博已有16萬粉絲關注，發佈的第一條微博已獲得2萬3千多條評論和27萬多個讚。網友們紛紛留言，對劉澤基表示歡迎。也有網友直言「劉Sir辛苦了」，「支持劉Sir！」。