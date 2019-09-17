俄「中部-2019」戰略演習　解放軍派1600軍人及先進武器裝備參與

俄羅斯周一（16日）起舉行「中部-2019」戰略演習，預計21日結束。除了俄羅斯軍隊外，包括中國等7個國家亦派員參加。 公開報道顯示，解放軍一共派出1600軍人，以及96式主戰坦克等陸軍先進裝備參與。

解放軍96式主戰坦克。（央視）

俄羅斯「中部-2019」戰略演習共有近13萬名軍人參與。當中俄羅斯軍隊約有12.8萬人，其餘7個國家合共派出2250名軍人。

中國國防部消息，中方聯合戰役指揮機構和參演部隊由解放軍西部戰區及所轄部隊派出，參演兵力約1600人，各型武器裝備300餘台（件），固定翼飛機和直升機近30架。 從目前公開的畫面看，解放軍派出96式主戰坦克、04A式步兵戰車、07式122毫米自行榴彈砲等裝備參演，這都是解夜軍陸軍比較先進的型號。

解放軍派1600軍人及先進武器裝備參與俄軍演習。（中國軍網）

據介紹，中國軍方參演部隊編為1個陸上作戰群、1個空中作戰群、1個特戰突擊隊、1個指揮保障隊，重點籌劃偵察、打擊、突擊等演練內容，主要實施密集火力打擊、立體突破、分驅圍殲、穩控態勢等作戰行動。

這是解放軍連續第二年參加俄羅斯戰略演習。俄羅斯為檢驗四大戰略方向的戰備水平和戰役預案，會輪流舉行代號「東方」、「西方」、「高加索」、「中部」的首長司令部戰略演習。去年中國派出3200軍人、超過900台各型武器裝備、30架固定翼飛機和直升機參加俄軍「東方-2018」戰略演習。