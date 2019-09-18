第六屆世界互聯網大會10月在烏鎮舉行　涵蓋人工智能、5G等議題

國務院新聞辦在今天（18日）召開的記者會上透露，由國家網信辦和浙江省政府共同舉辦的第六屆世界互聯網大會，將於10月20日至22日在浙江烏鎮召開。屆時，來自政府、國際組織、領軍企業、技術社群和社會團體的1500多位重要嘉賓將受邀出席。目前，大會各項籌備工作已基本就緒。

網信辦副主任劉烈宏。（資料圖片）

網信辦副主任劉烈宏介紹，在往屆大會分論壇加領先科技成果發布和博覽會的「1+2」架構基礎上，今年將新增「直通烏鎮」全球互聯網大賽，形成「1+3」的新架構。大會期間舉辦的世界互聯網領先科技成果發布活動將在往屆基礎上進一步放眼全球，緊跟互聯網前沿發展趨勢，發布15項左右年度頂級互聯網科研成果。

他又透露，「互聯網之光」博覽會本屆將啟用新展館，展覽總建築面積達4萬平方米；「直通烏鎮」全球互聯網大賽聚焦互聯網雙創領域，打造新興產業和數字經濟的國際性賽事品牌，在本屆大會期間將舉辦總決賽及頒獎活動。

他續指，今年大會論壇的內容將更加豐富，聚焦「科學與技術」「產業與經濟」「人文與社會」「合作與治理」四大重點板塊，共設置20個分論壇。中外部長高峰論壇、企業家高峰論壇等一批經典品牌論壇將繼續舉行，同時還將新增一批高層次、高質量的論壇。

從議題上看，今年的論壇既涵蓋人工智能、5G、開源晶片等科技熱點，又包括產業數字化、金融科技、工業互聯網等產業前沿，還涉及網絡空間數據治理、網絡空間國際規則等各方關切的議題。

（澎湃新聞）