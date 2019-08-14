【中國互聯網企業100強】阿里巴巴「冧莊」榜首　騰訊百度隨其後

2019年中國互聯網企業100強榜單在周三（14日）公布，阿里巴巴、騰訊及百度雄踞頭三位，排名與去年相同。阿里巴巴自2018年擊敗騰訊位列第一位後，今年亦成功「冧莊」。 另一方面，發展報告又提到，今年互聯網強企業聚焦創新引領、產業融合、工業互聯網等方面。

百度排在100強榜單中的第三位。（視覺中國）

中國互聯網企業100強榜單中，頭十位依次是阿里巴巴、騰訊公司、百度、京東、螞蟻金服、網易、美團、字節跳動、三六零及新浪公司。

報告指出，互聯網強企業聚焦創新引領、產業融合、工業互聯網等方面，主要呈現六大特點，一是整體規模跨越式提升，成為數碼經濟新引擎、二是研發投入強度突破10%，打造中國核心技術、三是應用場景多元化，智能+打造生活消費新模式、四是工業互聯網入實踐深耕，賦能傳統產業高質量發展、五是「獨角獸」企業快速增長，國際行業地位再創新高，以及第六種特點是覆蓋地域實現新擴展，網絡扶貧取得新成效。

此外，今年新增中國互聯網成長型企業20強評價，以發掘一批高成長性互聯網企業，打造創新成長互聯網企業的新典範，頭三位是醫渡雲、蘇州朗動及上海輕輕，他們聚焦高成長性、投融資活躍、多元化業態等方面，主要呈現出三大特點，分別是互聯網企業收入增長強勁、投融資活動高度活躍及多元化業態競相迸發。

（工信微報）