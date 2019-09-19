傳山西聖母朝聖地將被拆　過萬信徒蜂擁到場朝拜

有消息人士聲稱，山西當局要求太原教區拆除洞兒溝七苦山聖母朝聖地部份建築，更於星期日（15日）朝聖地主保瞻禮進行期間封路，妨礙教友前往參與禮儀，但反而激發逾萬名教友出席，人數為歷年最多。 當地一位神父稱，他聽聞上述傳言。而早在去年10月24日，七苦山聖母堂門口的天使像和十字架就遭到強拆。

消息人士聲稱，9月15日瞻禮日當天，有逾萬信眾到七苦山朝聖。（網上圖片）

《自由亞洲電台》報道引述消息人士指，政府以「非法佔地」為理由，8月26日通知太原教區主教孟寧友，要求教區於5天內拆除朝聖地的建築物「上天之門」。消息人士續稱，孟寧友一直為此事和有關部門溝通，爭取保留有關建築物，據悉會在10月1日後再作決定。

北京教區的劉神父昨日（18日）接受該電台查詢時說，他不方便就太原教區的情況發表評論。太原教區主教孟寧友則表示，「上天之門」在前些年改造再修時，都與當地部門寫過報告，那時沒有遭到反對，「說白了是中央巡視組去年來了提出的，說在高速路旁邊，太扎眼吧」。

消息人士向天主教亞洲通訊社（天亞社）透露，為保衛「上天之門」，包括長者及兒童，約有100名教友9月11日冒着狂風暴雨，從山腳一直跪爬上山，到達朝聖地大殿內祈禱。消息人士說，「他們前些日子就大肆宣揚，要爬行祈禱上山朝聖」，意思就是要刻苦補贖，希望上天之門不用被拆。

指當局憂發生抗議遊行

太原教區主教孟寧友表示，以往當地神父都是自由決定是否上山參加瞻禮，但他今年在瞻禮前夕，特別號召教區神父出席七苦山的瞻禮，並聲明不得缺席，但因當局的道路管制，仍有些神父無法參加。

消息人士指出，山西省其他教區亦收到通知，禁止該些教區的主教及神父15日前往七苦山朝聖，他認為「可能是要孤立太原教區」，相信當局以為會發生抗議遊行之類的事，才有這樣的舉動，「10月1日國慶前維穩最重要」。

另一位教區人士亦證實有神父被通知不能組織教友前去朝聖，他指出：「現在宗教活動人數超過一萬人，需要上報中央，所以他們儘量不提參加的人數。」教區人士又說，原計劃瞻禮當天還有教區青年年閉幕活動，但上星期被有關部門叫停，絕對不許可舉行。最終他們在朝聖地只舉行了主日彌撒。

據了解，洞兒溝堂建於十九世紀，是山西天主教最古老的堂區之一。《天主教信德網》指，1898年，太原教區意大利籍方濟各會艾士傑主教，修建了洞兒溝方濟各會院，以及阪泉山聖母堂、修女院、育嬰堂、學校；1924年，在當地南山上建立「七苦山聖母堂」，從此洞兒溝南山改名「七苦山」。山頂建有天壇式的祭台和故宮太和殿式的「憂苦之慰」聖殿，為朝聖日舉行神聖恩祭之用。每年的四旬期第五主日星期五和聖母痛苦日（9月15日）為主要朝聖日。

（自由亞洲電台、天亞社）