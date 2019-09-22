國新辦發表中國人權事業發展白皮書：人民幸福生活是最大的人權

國務院新聞辦公室今日（22日）發表中國人權事業發展白皮書。內容提到，人民幸福生活是最大的人權；又稱中國始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利，努力促進人的全面發展。

白皮書提到，人民幸福生活是最大的人權；又稱中國始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利，努力促進人的全面發展。（資料圖片）

這份名為《為人民謀幸福：新中國人權事業發展70年》的白皮書說，70年前，在中國共產黨的領導下，中國人民實現了翻身解放和當家作主。新中國70年，是中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的70年，是中國人民各項基本權利日益得到尊重和保障的70年，是中國不斷為世界人權事業發展作出貢獻的70年。

白皮書稱，人民幸福生活是最大的人權。中國共產黨從誕生那一天起，就把為人民謀幸福、為民族謀復興、為人類謀發展作為奮鬥目標。奉行以人民為中心的人權理念，始終把生存權、發展權作為首要的基本人權，協調增進全體人民的各項權利，努力促進人的全面發展。「歷史和現實都證明，中國成功地走出了一條符合國情的人權發展道路，豐富了人類文明多樣性。」

「中國人民必將享有更加廣泛、更加充分的權利」

白皮書強調，在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，中國人民正在為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢而努力。在未來的歲月，隨著全面建成小康社會的實現，隨著國家基本實現現代化，隨著建成社會主義現代化強國，中國人民必將享有更加廣泛、更加充分的權利，中國人民必將在更高水平上實現全面發展。

白皮書也說，在新的歷史時代，中國將秉持文明多樣和文明交流互鑑精神，與國際社會一道，推動各國共同發展、共同繁榮，促進世界人權事業發展，共同構建人類命運共同體。