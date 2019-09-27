時速600公里「超級列車」有望落地湖北　廣州到武漢僅2小時

據《長江日報》26日報道，中鐵第四勘察設計院設計建造的高速磁懸浮試驗線項目，有望明年在湖北開工，計劃建造一條200多公里的實驗線段，進行600公里至1000公里級磁懸浮實用化實驗。 該實驗會對整個技術體系驗證、調整，運行成熟後往武漢、廣深港方向延伸，未來納入京廣線路的正式組成部分。這也意味著，屆時武漢到廣州單程時間縮短到兩小時內。

高速磁浮列車駕駛室內部。（新華視點）

內地多個城市已有磁懸浮線路

報道稱，國家鐵路局副局長於春孝24日在國新辦新聞發佈會上表示，將合理統籌安排時速400公里級高速輪軌客運列車系統、時速600公里級高速磁懸浮系統等技術儲備研發。

據悉，隨著內地對磁懸浮技術的研發，逐漸建設了一批實用化項目。其中鐵四院設計建設的100公里級長沙磁懸浮線路2016年已開通運營，廣東清遠的100公里級磁懸浮線路或許也將年內通車。

高速磁浮車可以「快起快停」，也適用於中短途客運。可用於大城市市域通勤或連接城市群內的相鄰城市，大幅提升城市通勤效率，促進城市群「一體化」、「同城化」發展。

而作為高鐵，在1500公里運程範圍內，高速磁浮是最快的交通方式。此前據高速磁浮課題相關負責人介紹：以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需3.5小時左右。

中國時速600公里高速磁浮試驗樣車在青島下線。（新華視點）

高速磁浮列車是否有脱軌風險？

據此前報道，今年5月23日，內地時速600公里高速磁浮試驗樣車已在青島下線（即產品完成生產線組裝製造）。當時有不少網民懷疑，速度太快會不會有脱軌風險？

但報道稱，高速磁浮採用「抱軌」的方式運行，列車沒有脱軌風險。牽引供電系統佈置在地面，採用分段供電，同一供電區間只能有一列車行駛，基本無追尾風險。與輪軌列車相比，磁浮列車沒有傳統的「車輪」，行駛時與軌道不發生接觸，無輪軌摩擦，維護量也更少，具備全壽命周期成本優勢。

據悉，德國、日本等發達國家沿用不同技術路線也發展了多種磁浮交通運輸方案。日本的超導磁浮技術實現603km/h的試驗速度，德國的磁浮技術最高試驗速度達到505km/h。在內地，上海建成了運營速度430公里的國際首條商業運營高速磁浮線，但時速600公里高速磁浮系統及工程化應用在中國尚屬空白。

（綜合報道）