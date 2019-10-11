【圖輯】中國國產戰鬥UFO武裝直升機亮相

第五屆中國天津國際直升機博覽會10月10日開幕，除了直10、直19、直20等多種解放軍直升機進行飛行表演。最引人關注的是中國國產飛碟型武裝直升機亮相。

綜合媒體10月11日報道，第五屆中國天津國際直升機博覽會在天津濱海新區空港經濟區中航直升機產業基地內舉行，外形酷似飛碟的「超級大白鯊」武裝直升機在會上對外展出。

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據現場展板介紹，「超級大白鯊」武裝直升機是針對未來數字信息化戰場設計出的一種複合式翼身融合高速直升機構型，其設計初期參考美國AH-64阿帕奇直升機、CH-53大型運輸直升機以及俄羅斯卡-52、米-26等技術，集合它們的優勢同時，採用國際流行的翼身融合體（BWB）設計與前行槳葉概念設計的一種新構型高速直升機，使得翼身融合體技術在直升機設計領域成功獲得實質性的應用。

另據公布技術數據顯示，「超級大白鯊」武裝直升機可搭載2名機員，機長7.6米，高2.85米，旋翼直徑為4.9米，最大起飛重量為6噸，最大平飛速度為每小時650千米，實用升限6,000米。

展會現場一位中國技術專家表示，「超級大白鯊」是一個技術探索項目。「當下，對未來直升機設計的探索多種多樣，其中有些設計很科幻，但這也不是天馬行空，這種探索是有益的。」

俄羅斯衛星通訊社10月10日稱，2019天津直升機博覽會上展出了一件非同尋常的展品，這種圓形的裝置模型在網上被稱作不明飛行物（UFO）。

儘管形狀很特別，這種飛行器與外星人的裝備沒有任何關係。據設計者稱，中國設計師研發的這種飛碟的飛行性能將超越傳統的直升機設備。例如，最高時速將達到每小時650公里時。

中國直升機博覽會10月10日在天津開幕，將持續到10月13日結束。