澳洲內政部長指控華黑客入侵　中國駐澳使館：惡意污蔑，毫無根據

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）周五（11日）批評中國早前利用黑客入侵澳洲政黨網站、大學網站，試圖干預澳洲內部事務。 在北京，中國外交部發言人耿爽否認該指控，他呼籲澳洲摒棄冷戰思維，多做有利雙方互信的事。中國駐澳洲使館同日亦發聲明稱，強烈譴責達頓的反華言論，又指其言論毫無根據，是惡意污衊。

路透社早前報道，中國一度入侵澳洲國會及其中三大政黨的網絡系統，並把目標轉移至澳洲國立大學。達頓表示，儘管中國和澳洲在貿易上有非常重要的關係，但澳方不會因此沉默，更絕不會讓大學生、國家的知識產權、政府及非政府體系被攻擊和盜竊。

耿爽在記者會上表示，中國從來不會也沒有興趣干涉別國內政。（外交部網站）

外交部發言人耿爽11日回應稱，中國政府一貫在相互尊重不干涉內政等原則的基礎上發展同其他國家的關係，從來不會也沒有興趣干涉別國內政。他強調，中國政府堅決反對並依法打擊任何形式的網絡攻擊。

耿爽說，中方敦促有些人不要「碰到什麼事情都把髒水往中國身上潑」。他認為，健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益，希望澳方的有關人士能夠摒棄冷戰思維，摘下有色眼鏡，多做有利於中澳關係和雙方互信的事情。

中國駐澳洲使館發聲明譴責達頓的指控無理。（網站截圖）

中國駐澳洲使館的聲明表示，堅決拒絕達頓對中國的無理指責。「有關言論令人震驚、毫無根據。我們對他惡意污蔑中國共產黨表示強烈譴責。這種荒謬的論調是對廣大中國人民的挑釁，嚴重損害中澳兩國互信，有違兩國人民的共同利益。」

（綜合報道）