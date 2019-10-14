昆明警方否認通報女大學生溺亡為「意外落水」　胡錫進表態

雲南昆明女大學生李心草酒後溺亡案件持續發酵。早前有內媒援引昆明警方說法稱，昆明理工大學在讀大二女生李心草落水死亡一事有了初步調查結論：李心草為意外落水，尚不構成刑事案件。

據內媒上游新聞今天（14日）報道稱，昆明警方宣傳負責人表示，他對於媒體14日清晨發佈的相關報道不知情，「沒有發佈最新相關通報」。

據悉，有媒體援引「昆明警方相關辦案人員」的說法稱，截止10月13日警方調查顯示，李心草遺體9月11日在昆明滇池被發現後，經法醫到現場初步勘驗，屍體無外表傷痕，初步認定為溺水死亡，尚不構成刑事案件。

上游新聞報道指出，該媒體發佈的昆明警方認為李心草案件「尚不構成刑事案件」報道中，有「經昆明醫科大學司法鑑定中心鑑定結論為：李某草死亡原因為（注：原文如此）」的相關表述，並沒有公布李心草死亡的具體原因。目前，關於李心草死亡尚不構成刑事案件的報道已被刪除。

李心草的姨父馮先生稱，目前他們沒有接到昆明警方關於李心草死亡一案的書面或者口頭的最新案情通報，「（李心草的遺體）10月13日下午7點過才在醫院做了屍檢，主刀醫生說至少15到20天才能有結果，12小時不到就出來了死亡原因，不知道是為什麼？」

目前，昆明警方宣傳負責人已經對媒體上午發佈的相關報道通報予以否認，並表示警方依然正在做相關工作。

不過，對於李心草溺亡事件，官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博發文稱，警方的公信力由於長期不夠高，一旦面對公共輿論事件，經常不足以消除質疑，警方對此要有充分認識。李心草死得確實有些蹊蹺，醉酒這個原因與意外落水死亡這個結果之間的邏輯有着極高的偶然性，任何一點反常的迹象都可能對它構成挑戰。

胡錫進表示，這件事情最後要聽官方的權威通報。這是因為警方掌握的信息更多、更全面，還原事情真實過程的能力最強。另外，他指出，三名涉事者都是普通人，他們顯然沒有操縱警方調查的能力，更何況在孫小果事件後，昆明警方經過了嚴厲整頓，很難設想他們為這起目前看不到有特別因素的死亡案件弄虛作假，承擔不可承受的高風險。