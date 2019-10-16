中共高層召開國慶總結大會　習近平大讚閲兵籌辦

中國國慶70周年閲兵活動已經落下帷幕，中華人民共和國成立70周年慶祝活動總結會議10月16日上午在京舉行。國家主席、中共總書記習近平大讚閲兵盛況，並向活動籌辦代表表示感謝。

2019年10月1日，習近平在閲兵式上乘坐一輛敞篷豪華轎車。（AP）

中共中央政治局常委李克強、慄戰書、汪洋、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山參加會見。中共中央政治局常委王滬寧參加會見並在總結會議上講話。

習近平在此前的中共政治局常委會議上指出，這次慶祝活動是國之大典，氣勢恢弘、大度雍容，綱維有序、禮樂交融，充分展示了新中國成立70年來的輝煌成就，有力彰顯了國威軍威，極大振奮了民族精神，廣泛激發了各方面力量。

習近平表示，十一慶典充分展示了新中國成立70年來的輝煌成就。（資料圖片）

他表示，活動能夠取得圓滿成功，根本在於黨中央的堅強領導，在於全黨全軍全國各族人民的共同努力。

習近平強調，慶祝活動是人民群眾愛國主義精神的集中展示，要抓住契機，加強對人民群眾愛國主義的教育和引導。他還說，要總結好做法好經驗，用以指導今後的重大慶祝活動。

慶祝活動領導小組副組長丁薛祥、許其亮、黃坤明、蔡奇、肖捷、趙克志、何立峰、李作成參加會見並出席會議。

在中共建政70周年閲兵上，共有1.5萬名軍人蔘加，160架飛機、580台裝備參閲。