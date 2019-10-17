原社科院日本所副所長金熙德出獄　曾向日韓出賣情報

原中國社會科學院日本研究所副所長金熙德，於2010年因犯間諜罪被判14年，在獲四度減刑後，已於近日出獄。

金熙德被指曾向日本情報機構泄密。（微博@xl_gxh）

北京市第一中級人民法院2019年6月裁決書顯示，金熙德在服刑改造期間，認罪悔罪，減刑7個月，執行的刑期至10月8日止。換言之，金熙德已於10月8日減刑期滿出獄。

現年65歲的金熙德是朝鮮族，畢業於延邊大學，隨後繼續攻讀日本哲學史專業碩士。精通日語、英語和朝鮮語。金熙德回到中國後，進入中國社會科學院日本研究所，後任副所長、研究員、博士生導師，被授予政府特殊津貼及證書，視為中國權威的日本及朝鮮問題專家，2009年1月突遭中國國家安全部人員拘捕。

日本媒體稱他涉嫌向韓國透露朝鮮前領導人金正日的健康狀況，以及中國向朝鮮派遣醫療專家為金正日醫病的消息，也有報道指他也涉嫌向日本情報機構泄密。

法院裁決書顯示，金熙德因間諜罪於2010年11月5日被判刑14年，在北京市監獄管理局清河分局潮白監獄服刑。2013年3月，他獲減刑10個月；2015年2月，他獲減刑11個月；2016年9月，他獲減刑11個月。

潮白監獄認為，金熙德能認罪悔罪，接受教育改造，可以獲減刑。2016年7月，金熙德還獲得監獄改造積極分子獎勵，他還分別於2017年4月、2017年12月、2018年6月、2019年1月四次獲得表揚獎勵。

此前，「司法局建議書」曾指出，金熙德確有悔改表現，在認罪悔罪書中寫到：「人民法院對我的判決是公平、公正的，我認罪悔罪，決心努力服刑改造。」該犯能夠遵守監規紀律，2015年十月主動以書面形式向警官匯報自己的思想改造情況。

建議書稱，金熙德積極參加監獄組織的政治、文化、技術學習，上課認真聽講，學習態度端正，並在2015年1月潮白監獄開展的「違禁品」專項教育活動綜合考試中取得95分的成績。

據悉，金熙德負責分監區服裝加工熨燙的勞動任務，按時完成每日500個的勞動定額，受到幹警的表揚。

此外，與金熙德一同服刑的還有原新華社外事局局長虞家復，虞家覆被指曾向日本外交官提供了有關中國外交政策的情報，犯間諜罪被判刑18年。虞家復獲減刑6個月，仍需服刑至2022年4月。