曾遭FBI指控涉經濟間諜等罪名　美籍華裔科學家郗小星獲頒人權獎

美國物理學會（American Physical Society）當地時間周二（22日）在官網公布各大年度獎項，其中2020年「安德烈．薩哈洛夫獎」（Andrei Sakharov Prize）授予美籍華裔科學家郗小星，以表彰其「在支持美國科學界和開放的科學交流方面表達了明確而堅定的主張，尤其是在澄清涉及科學間諜指控的案件中為闡明國際科學合作的性質所做的努力」。

美籍華裔科學家郗小星（右一）曾被冤枉是間諜。（新華社）

2015年5月，郗小星因涉嫌經濟間諜等罪名，遭美國聯邦調查局調查。美國司法部其後指控郗小星向中國提供美國企業的超導技術秘密。但4個月後，美國司法部撤銷所有指控，郗小星至今亦未得到解釋和道歉。

2017年5月，為了阻止FBI繼續不合理的監視，郗小星曾提起聯邦訴訟，起訴主導此事的FBI探員歪曲核心證據，多次忽視外界對其錯誤判斷的警告，就所造成的損害向美國司法部提出行政賠償。此後，美國公民自由聯盟（ACLU）宣布代理訴訟，向聯邦地方法院提出修改申訴，對政府毫無根據的逮捕和監視手段、以及針對美籍華裔科學家的歧視提出挑戰，目前該訴訟仍在進行中。

近年來，郗小星積極參加中美學術界的交流，為心懷憂慮的華人學者提供建議。郗小星在全美各地演講分享經歷，公開當年FBI的錯誤執法過程。據悉，檢方最初根據FBI截獲郗小星發給中國同行的四封郵件，指其將一種在超導研究中極具價值的敏感小型加熱器設計圖洩露給中方，但多位全球知名物理學專家都作證，郵件中提及的是另一種公開設備。

公開資料顯示，現年61歲的郗小星是美國天普大學（Temple University）物理系教授，曾受聘為上海交通大學理學院物理系兼職教授、北京大學物理學院客座教授，長江學者講座教授等。

（綜合報道）