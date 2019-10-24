中國汽車導航現南海九段線　越南要求汽車進口商移除軟件

日前，部分中國製汽車因導航軟件出現中國主張的「九段線」地圖，被越南官方認為「違反國家主權」，要求汽車進口商移除軟件。

據越南網媒《青年報》10月24日報道，位於海防市的Kylin-GX668公司專門進口及銷售中國產汽車，消費者最近發現多款車載導航軟件出現「九段線」地圖。

中國出版的地圖所標識的「九段線」。（網絡圖片）

對此，越南交通工具檢驗局要求該公司重新檢查其進口汽車車款及更新適合的導航軟件，Kylin-GX668公司其後應要求移除所有車款的原有導航軟件。

中國的「九段線」地圖在越南一直引起爭議。此前9月初，中國一家旅行社攜帶南海「九段線」地圖廣告傳單準備在胡志明市旅遊展攤位派發，即遭沒收並取消參展資格。

越南Saigontourist旅行社也因派發由中國夥伴提供、印有「九段線」地圖的旅遊指南，被列為嚴重違規。

除此之外，中美日前合拍動畫片《長毛雪寶》的場景中出現的南海地圖也展示了中國「九段線」，最終被越南當局10月13日下令停止放映。

《長毛雪寶》10月4日在越南影院上映，電影以中國為背景、配音人員大部分也是亞裔。

其中，電影場景中的地圖上，標示了中國主張南海權益的「九段線」，台灣也包括其中，引發越南民眾關注。