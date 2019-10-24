【無錫高架橋坍塌】交通運輸部：橋樑設計符合要求　超載引發意外

撰文：崔德興
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10月10日傍晚，江蘇無錫有高架行車橋突然倒塌，多輛車被壓在瓦礫之下，致3死2傷。據事故救援指揮部發布的資訊，經初步分析，事故原因是有兩輛嚴重超載的百噸重貨車同時通過。
今日（24日）上午，交通運輸部舉行的發布會上，公路局副局長周榮峰交代事故調查進展。他表示，橋樑設計符合要求，意外由嚴重超載所引發。
10月10日傍晚，江蘇無錫有高架行車橋突然倒塌，多輛車被壓在瓦礫之下，致3死2傷。（資料圖片）
周榮峰交代到，此次發生上部結構梁體側翻的是錫港路上跨橋南側B橋，全長82米，寬度9.5米。該橋於2005年5月開工建設，2007年11月通過竣工驗收。經無錫市事故調研組技術組專家與交通運輸部專家組現場會商，該橋樑體完整，未見折斷，未見跨中和墩頂嚴重橫向開裂現象，設計符合設計期相關規範要求。
他表示，該事故原因初步分析為半掛牽引車嚴重超載導致橋樑發生側翻，具體情況仍在繼續調查中。
周榮峰續指，交通運輸部將會同有關部門深刻剖析事故原因，及時作事故警示，改進安全管理措施，加強重點領域、重點環節安全監管，確保同類事故悲劇不再重演。
早前報道，經初步分析，事故原因是有兩輛嚴重超載的百噸重貨車同時通過。涉事的兩輛超載大貨車核定載重都只有30噸左右，但實際上分別載重158噸和160噸，嚴重超載之餘，亦遠遠超過橋樑設計時每輛車最高55噸的限載重量。