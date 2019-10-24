【無錫高架橋坍塌】交通運輸部：橋樑設計符合要求　超載引發意外

10月10日傍晚，江蘇無錫有高架行車橋突然倒塌，多輛車被壓在瓦礫之下，致3死2傷。據事故救援指揮部發布的資訊，經初步分析，事故原因是有兩輛嚴重超載的百噸重貨車同時通過。

今日（24日）上午，交通運輸部舉行的發布會上，公路局副局長周榮峰交代事故調查進展。他表示，橋樑設計符合要求，意外由嚴重超載所引發。