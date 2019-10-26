遭美參議員指控威脅國家安全　抖音海外版：運營不受中國政府影響

美國參議院2名資深議員周三（23日）致函國家情報局，要求政府就中國社交應用程式抖音海外版（TikTok）會否對美國構成國家安全風險展開調查。 TikTok周五（25日）在其網站發表聲明回應稱，中國政府從未要求該平台刪除任何內容，又強調TikTok不受任何外國政府影響，包括中國政府。

美參議員10月23日致函國家情報局，要求政府調查「TikTok」。（資料圖片）

據此前報道，美國議員在信中對TikTok的數據采集提出質疑，又指TikTok據報審查對中共而言敏感的訊息，例如香港近期的示威、有關天安門廣場、西藏、台獨以及維吾爾族等。他們還警告稱，TikTok可能被用來「影響美國明年的大選，就像俄羅斯2016年操縱美國社交媒體影響大選一樣」。

TikTok則發出聲明澄清，指所有美國TikTok用戶的數據都存儲在美國境內，並在新加坡為數據庫建立備份系統。「我們的數據中心完全位於中國以外，這些數據不受中國法律約束。」

關於內容審查的質疑，TikTok的聲明稱，公司不會刪除與中國有關的敏感內容。「中國政府從未要求我們刪除任何內容，如果被要求，我們也不會這樣做。」

聲明還強調，其美國審核團隊正在審視有關內容，以確保TikTok的運營遵守美國相關政策。「 TikTok不受任何外國政府影響，包括中國政府。TikTok目前不在中國境內運營，將來也不會。」

抖音海外版TikTok在網站發出的聲明。（網站截圖）

根據美國的 App 數據研究機構 Sensor Tower 在較早前發表了 2019 年首季的社交媒體 App 下載量報告，組合 Apple App Store 以及 Google Play Store 兩大 App 平台的數據所得，TikTok應用程式的總下載次數達到 135 萬次，比起 2018 年同期增長了 184%，力壓 Instagram 及 Facebook 成為榜首。

（綜合報道）