【辱母殺人案】被于歡用水果刀刺傷　一討債人索賠近20萬

早年轟動一時的山東「辱母殺人案」再又起波瀾。在事件中被于歡用水果刀刺傷的其中一名討債人嚴建軍，日前將于歡起訴至山東省聊城市冠縣人民法院，索賠近20萬元（人民幣，下同）。案件今日（29日）上午9時在聊城監獄（于歡服刑地）開庭。

2017年2月，于歡（圖）故意傷害罪罪成，一審被判無期徒刑。（資料圖片）

事件源於2016年4月14日，時年22歲的于歡因母親遭十多名討債人以「陽具打臉」、「彈煙蒂」等方式肆意辱罵毆打和猥褻凌辱，他持水果刀反抗，最終造成1死3傷。2017年2月，于歡故意傷害罪罪成，一審被判無期徒刑。

事件經傳媒報道後引起廣泛關注，輿論大多認為于歡屬「正當防衞」，甚至怒罵一審判決冷血。時至2017年6月，案件經上訴在山東高級人民法院二審，改判于歡有期徒刑5年。法院認定，其刺死1人行為屬防衛過當。

于歡母親遭十多名討債人以「陽具打臉」、「彈煙蒂」等方式肆意辱罵毆打和猥褻凌辱。（資料圖片）

嚴建軍因非法拘禁罪被判有期徒刑2年

在事件中被于歡用水果刀刺傷的討債人嚴建軍，今年8月20日民事起訴至冠縣人民法院，提出暫計197466.82元的賠償及訴訟請求。此案於今日上午9時在聊城監獄開庭。

民事起訴狀顯示，嚴建軍在事件中受傷住院接受治療，醫藥費等各項損失被告（于歡）均未賠償。為維護原告合法權益，特提起訴訟。

據了解，包括嚴建軍在內的15名「辱母殺人案」涉案討債人，已於2018年5月11日，因組織領導黑社會性質組織、強制侮辱婦女、強迫交易等罪分別被判刑。其中，嚴建軍因非法拘禁罪，被法院有期徒刑2年（至2019年3月14日）；同案主犯吳學占被判有期徒刑25年，另外13人分別判處20年至2年8個月不等的有期徒刑。嚴建軍等人不服提起上訴。2018年6月29日，聊城市中級人民法院駁回上訴，維持原判。

包括嚴建軍在內的15名「辱母殺人案」涉案討債人，已於2018年5月11日，因組織領導黑社會性質組織、強制侮辱婦女、強迫交易等罪分別被判刑。同案主犯吳學占（前）被判有期徒刑25年。（資料圖片）

于歡：不能接受「重複賠償」

于歡的姑媽于秀榮表示，正在服刑的于歡收到傳票後很氣憤，對嚴建軍的索賠要求難以理解。因該案一審宣判後，于歡家人向法院支付8萬餘元賠償款，其中包括法院判決的賠償嚴建軍5萬餘元，故其民事索償屬「重複賠償」，他不能接受。

其代理律師殷清利則稱，本案是典型的重複起訴，法院應依法駁回嚴建軍的起訴。