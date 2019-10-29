【四中全會】反思道德建設存痼疾　中南海會前推新規

中共十九屆四中全會召開前，中共中央、國務院於10月27日發佈《新時代公民道德建設實施綱要》。根據官媒的說法，「重建公民美德」是實現「第五個現代化」關鍵舉措之一。

儘管中共曾於2001年頒佈過《公民道德建設實施綱要》，但中南海還是很罕見地指出過去近20年中道德領域出現的突出問題，要求在新時代「必須採取有力措施加以解決」。

「重建公民美德」是實現「第五個現代化」關鍵舉措之一。圖為天安門廣場。（資料圖片/中新社）

這些問題包括拜金主義、享樂主義、極端個人主義突出；是非、善惡、美醜不分，見利忘義、唯利是圖，損人利己、損公肥私；造假欺詐、不講信用；突破公序良俗、傷害國家尊嚴和民族感情等。

在今次頒佈的新綱要中，中共要求重點教育引導「黨員幹部、青少年、社會公眾人物」，整治網絡問題，嚴懲「污衊詆譭英雄、傷害民族感情的言行」，特別是「損害國家尊嚴、出賣國家利益的媚外分子」。

青海省果洛藏族自治州瑪多縣民族寄宿制中學學生正在上課。（資料圖片/中新社）

根據新綱要，中共定義新時代公民道德是：堅持馬克思主義道德觀、社會主義道德觀，倡導共產主義道德觀，以為人民服務為核心，以集體主義為原則，以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為基本要求。

而在總體要求中，中共加強新時代公民道德建設要以習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）為指導，以培養和造就擔當民族復興大任的時代新人。

中共政治局早前會議決定十九屆四中全會於10月28日召開，主題為「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，多維新聞視之為「第五個現代化」。

而新時代公民道德建設則被視為是「第五個現代化」重要組織部分。根據《人民日報》旗下人民論壇網說法，「公民美德的重建」是順利推進國家治理現代化的關鍵性步驟之一。

人民論壇網指，要順利推進國家治理現代化就要把中國的制度優勢更好地轉化為國家治理效能，而將制度轉化為國家治理效能，關鍵在於國家治理的理念建構，涉及國家結構的頂層設計，完善黨的領導的體制機制，社會組織的積極培育和公民美德的重建。