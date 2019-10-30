【肅清周永康餘毒】四川資陽再有反腐　前檢察長羅枝元主動投案

四川省紀委監委日前公布，資陽市檢察院前檢察長羅枝元主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。 內媒《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知圈」發文指，資陽市是被中國官方定性為清理周永康「餘毒」的重點城市，多年來先後多名黨政高層落馬受查。

文章指，羅枝元在資陽市工作多年，並擔任資陽市檢察院檢察長長達11年，故其主動投案時已年屆67歲高齡。

資陽市是被中國官方定性為清理周永康「餘毒」的重點城市。（資料圖片）

公開資料顯示，羅枝元於1952年5月生，1969年2月參加工作，1978年3月加入中國共產黨。1979年2月，羅枝元在四川省檢察院內江分院工作。羅枝元從那時起至2012年7月，一共在檢察系統工作33年，擔任過內江市人民檢察院副檢察長、檢察長，四川省檢察院資陽分院檢察長，最後在2000年12月成為資陽市檢察院檢察長。及及至2012年3月，羅枝元去職，同年7月退休。

值得一提是，羅枝元成為資陽市檢察院檢察長後，時任四川省委組織部常務副部長李佳於2009年4月空降資陽，擔任市委書記。未料5年之後，李佳在任上被查，內媒更披露其後周永康有不少關連。

李佳被查是資陽官場「塌方式腐敗」的重要一環，包括事前兩個月，時任資陽市市長鄧全忠被查，曾任資陽市市長的市人大常委會前主任羅勤宏、前副市長兼公安局前局長陳正權，以及前副市長趙湧濤也先後被查。

陳吉明於7月23日受查，令資陽市共有三任市長及兩任市委書記落馬。（資料圖片）

此外，長期在成都、資陽工作的鄧全忠於2014年被查後，當時補缺資陽市長的是時任自貢市常務副市長的陳吉明。但陳吉明升任市委書記後，最終仍在7月23日受查。自此，資陽市已連續三任市長和兩任市委書記（中間隔一任）落馬。

（政知圈）