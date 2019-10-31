【四中全會】兩名技術型幹部遞補中央委員　補缺劉士余及鄭曉松

四中全會閉幕，正如外界所料人事變動不大，只有兩人遞補成為中央委員。 被遞補的馬正武及馬偉明均為技術型幹部，馬正武是中國融通集團總經理，馬偉明則是海軍工程大學艦船綜合電力技術國防科技重點實驗室主任、中國科協副主席。

中國融通集團總經理馬正武。（資料圖片）

網上資料顯示，現年56歲的馬正武曾長期在中國央企任職，2001年起先後任中國誠通常務副總裁、董事長，期間曾兼任中國鐵物總經理。及至2019年2月，中國誠通公布馬正武因調任重要崗位，免去其中國誠通黨委書記、董事長職務。馬正武其後就出任新設大型央企中國融通集團的總經理。

馬偉明是中國潛艇引擎設計專家。（資料圖片）

至於59歲的馬偉明，他長期致力於艦船電力系統領域研究，是中國潛艇引擎設計專家。馬偉明多次獲國家和軍隊科技進步獎，2001年更成為當時中國最年輕的中國工程院院士，又於2017年獲軍隊最高榮譽「八一勛章」。

中國證監會前主席劉士余於2019年5月主動投案。（資料圖片）

事實上，中共十九大閉幕時曾選舉出由204名委員、172名候補委員組成的十九屆中央委員會。馬正武及馬偉明是補缺劉士余、鄭曉松的位置。2019年5月，中國證監會前主席劉士余主動投案，配合中央紀委國家監委審查調查，是第一個被查的十九屆中央委員。

2018年10月，時任澳門中聯辦主任鄭曉松因患抑鬱症在其澳門住所墜樓身亡，享年59歲。

（綜合報道）