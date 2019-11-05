傳任學鋒京西賓館墮亡　四中全會罕見換地舉行

缺席中共四中全會的中央候補委員、重慶市委副書記任學鋒遺體告別儀式於11月4日在北京昌平殯儀館舉行。值得一提的是，今次四中全會也臨時改換地址未在京西賓館召開，引人猜測。

此前有消息傳任學鋒是已故中共廣東省委第一書記任仲夷的侄兒，本港《星島日報》報道稱，任仲夷孫子任意接受採訪時澄清，與任學鋒沒有親戚關係。

網上流傳的訃告顯示，任學鋒告別儀式11月4日舉行，死亡時間為10月31日，即中共十九屆四中全會在北京閉幕當天。有消息稱，任學鋒曾經墜樓，送醫院搶救，相信他是死於北京。網上有傳他在召開四中全會的京西賓館七樓墜下。

11月1日，任學鋒被爆罕見缺席重慶市委常委會擴大會議，引發議論紛紛。重慶官方媒體11月3日深夜報道，「據重慶市任學鋒同志治喪工作小組消息，中共重慶市委副書記任學鋒同志近日因病醫治無效，不幸離世，享年54歲。」

不過報道沒有披露任學鋒所患何病、去世的時間和地點。

傳赴京後被即「談話」

有網上消息稱，任學鋒赴京不久即被有關部門「談話」，不允許出席四中全會，10月31日他在京西賓館七樓跳下。重慶常務副市長吳存榮，在北京處理後事。任學鋒最後一次公開露面，是10月26日上京前出席重慶市委理論學習中心組舉行專題學習會。

值得注意的是，任學鋒舉殯的地方並非較高規格的北京八寶山殯儀館，而是昌平殯儀館。而根據10月31日央視新聞聯播發放有關四中全會閉幕畫面，開會地點在人民大會堂，而非京西賓館，尚不清楚是否與任學鋒離奇去世有關。

《人民日報》也曾於報道中透露，「10月31日下午，人民大會堂二層宴會廳，燈光璀璨，氣氛莊重而熱烈，黨的十九屆四中全會閉幕會在此舉行。」

中共黨代會、全國兩會雖然在人民大會堂舉行，但外表低調、氛圍神秘的京西賓館，才是真正作出幕後決策的地方。

中共中央全會會場選定京西賓館始於1978年召開的十一屆三中全會。1993年5月，《人民日報》報道，「截至5月上旬共青團十三大召開，駐北京京西賓館的總參謀部某通信總站話務中隊18年圓滿完成8,000次各類會議通信保障任務，無一差錯。」