【多圖】安徽遭遇近40年來最嚴重伏秋旱　70萬城鄉居民供水緊張

安徽省自8月12日以來，遭遇近40年來最嚴重的伏秋旱，部份河道和水庫乾涸。在受影響嚴重的滁州及全椒縣，近70萬城鎮居民和農村人口供水緊張。

據中新社17日的報道，在乾旱較為嚴重的安徽省六安市，霍山縣佛子嶺水庫的「平湖」景像已經不在，取而代之的是裸露的壩體和岸堤。佛子嶺水庫正常庫容在2.8億立方米，目前只有0.94億立方米，蓄水量只有往年同期的3成。目前，水庫的水位約108米，比正常水位下降14米，已低於死水位。

六安市金寨縣古碑鎮官池村自8月以來降水稀少，村內外的池塘河流幾乎乾涸斷流，保證村民用水的蓄水池和井水也因乾旱水位不斷降低，部份村民面臨無水可用的困境。當地村民說，目前當地政府每天都會組織消防車進村送水，暫時滿足了他們的用水需求。

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安徽啟動3級抗旱應急響應

村民還稱，因為土壤乾旱開裂，沒有水源灌溉，村民擔心秋播苗無法成活，只能暫停秋播，而這樣的田地在該村佔2/3。目前，當地正透過引水工程和調整種植農作物品類來保證秋播的進行。

安徽防汛抗旱指揮部辦公室副主任王榮喜介紹，目前該省大型水庫總蓄水量35.9億立方米，較常年少2成，全省河道乾涸793條，水庫乾涸1452座，共有70個市縣維持重等及以上氣象乾旱，其中淮河以南至長江江南北部有51個市縣達特旱。

據悉，安徽已啟動3級抗旱應急響應，採取措施加強蓄水保水，調度各方供水已解決38.43萬農村居民飲水困難。據安徽省防汛抗旱指揮部辦公室通報，綜合氣象和水源分析，未來該省旱情將持續發展，可能發生秋冬連旱，抗旱形勢依然嚴峻。

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多省發生大規模旱災 財政部撥款8.3億抗旱

公開消息顯示，除安徽外，江西、江蘇、湖北等多個省份都發生大規模旱災。11月14日，中國政府網發佈消息，國家總理李克強現身江西考察旱情。李克強在江西景德鎮考察期間，參觀當地一座水庫，其中水量處於歷史同期最低。李克強在水庫邊摳起泥土，說道「這裏旱得可不輕啊」，隨即要求當地興修水利、節水灌溉。

自7月下旬至今，江西大部分地區降雨量偏少近6、7成，蒸發量則是同期降雨量4倍，部份地區旱情嚴重。此外，自7月18日至今，湖北降水同樣偏少，18個縣市累計降水量為1951年有氣象紀錄以來同期最少。江蘇大部分地區、湖南東部地區均出現較為嚴重的氣象乾旱。

為減少損失，中國財政部已撥付8.3億元人民幣用於支持安徽、江西、湖北、湖南、重慶、福建等6省市做好抗旱工作。

（中新社）