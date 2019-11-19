中國衛通宣布中星18號衛星「失聯」　正在推進後續理賠

中國衛通集團股份有限公司日前宣布，總投資15.18億元人民幣的中星18號衛星項目日前宣布「失聯」，目前正在推進後續理賠工作。

11月19日，中國航天科技集團有限公司所屬中國衛通集團股份有限公司（簡稱「中國衛通」）發佈重大事項進展公告稱，今年8月19日成功發射升空後出現異常的中星18號衛星，至今仍未能建立有效連接，中國衛通目前正在積極推進後續理賠工作。

公告稱，2019年8月19日20時03分，中星18號衛星在西昌衛星發射中心成功發射升空，星箭分離正常，但衛星工作異常。衛星故障調查結論中星18號衛星工作異常後，中國衛通成立了應急工作組，積極組織開展衛星搶救工作，中國航天科技集團有限公司成立了故障調查委員會和審查委員會，就故障性質及故障原因開展調查工作。

據悉，火箭助推器殘骸掉落在貴州餘慶縣部分鄉鎮。由於這裏是火箭殘骸預定落區，村民在發射前已及時撤離。

目前，中國衛通已收到衛星製造商出具的故障調查情況報告，判定中星18號衛星系由於整星掉電導致遙測異常。經過多方全力搶救，截至本公告日，未能與中星18號衛星建立有效連接，後續與衛星建立連接的可能性很低，即使重新建立連接，衛星也不具備正常通信服務能力。

中星18號衛星項目為民用衛星項目，總投資額為15.18億元人民幣。投入運營後，將在語音、數據、圖像和視頻處理/傳送等多媒體應用和高數據速率的互聯網應用等領域發揮重要作用。該星具有30個Ku頻段、9個Ka頻段、2個KaBSS頻段，採用中國自主研發的東方紅四號衛星平台。

中星18號發射瞬間。（環球網）

根據中星18號衛星採購合同的相關約定，中星18號衛星的所有權及風險自發射時點起轉移至中國衛通。

中國人民財產保險股份有限公司首席承保中星18號衛星項目並出具保單，保額可覆蓋項目投資額。對中星18號衛星發射過程中由中國衛通承擔的損失，可根據故障調查情況，依照保險合同條款申請保險賠付。

公告還稱，中國衛通已向保險商提交損失證明，中國衛通認為中星18號衛星符合發射保險保單條款下的全部損失情況，正在積極推進後續理賠工作。

有消息稱，中星18號衛星保額為17.85億元人民幣，並且已在國際市場上進行了再保險。

中國衛通稱，獲得保險賠付款後，公司將對保險賠付款進行專戶存儲，確保保險賠付款用於後續衛星資源建設項目。