南開大學校長曹雪濤被指論文造假　7篇論文作者回應

南開大學校長、中國工程院院士曹雪濤近日被曝多篇論文涉嫌造假。目前已有7篇論文的作者進行了回應，其中一些回應已得到質疑者的認可。

據上海界面新聞11月21日報道，截至目前，科學論壇PubPeer網站上能檢索到圖像異常、作者署名包括曹雪濤的論文已超過60篇，已有7篇論文的作者針對質疑進行了回應，其中3篇論文作者承認存在圖像誤用，4篇論文作者通過原始圖像進行說明，其中一些回應已得到質疑者的認可。

在此之前，作為多篇論文的通訊作者，曹雪濤曾在PubPeer發文回應質詢稱，依然對所得出的科學結論的有效性、優勢以及可重複性充滿信心。此外他還表示，會把這些事情查一下，給大家一個回覆。

談及涉嫌論文圖像造假現象，一位不願透露姓名的中國醫學界專家表示，原則上應對問題論文進行撤稿，但是如果確實沒有對結果產生直接影響，也不一定非要撤，這取決於雜誌編委會。「編委會一般會與作者取得聯繫，並請同行專家進行評估，然後再確定是否撤稿。」

此前11月13日，署名為Elisabeth Bik的用戶在社交媒體上公開指出，一位在中國赫赫有名，並擔任某頂級高校校長的學者的多篇論文中發現疑點，懷疑是生物醫學領域常見的「用 PS 代替做實驗」的數據造假行為。

Elisabeth Bik隨後連續分析了曹雪濤參與完成的350篇論文，並將她認為存在圖像異常的60餘篇論文發佈在PubPeer網站上，指出上述論文中蛋白質印記、流式細胞術等分析結果存在異常相似。

公開資料顯示，Elisabeth Bik曾供職於斯坦福大學醫學院微生物學和免疫學系，2016年辭職後專門致力於研究論文圖像偽造問題。

Elisabeth Bik強調，她無法百分百確定論文中的問題圖片來自於複製或人為修改，只是找到其中的相似之處並提出質疑，並不是指控曹雪濤等人學術造假。她還表示，學術打假對於她起初只是一種興趣，每週會花12個小時的固定時間去研究。如今她已經全身心地投入到研究圖像造假的問題中，並作為一名無償志願者來完成這一切。

資料顯示，曹雪濤1964年出生，主要從事天然免疫與炎症的基礎研究、腫瘤免疫治療應用研究，本科就讀於第二軍醫大學，26歲時被授予博士學位，28歲破格晉升為當時中國最年輕的醫學教授。32歲晉升為博士生導師，33歲擔任全軍免疫與基因治療重點實驗室主任，41歲成為當時最年輕的中國工程院院士。2017年至今，曹雪濤擔任南開大學校長。