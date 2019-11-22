【多圖】中國002航母抵海南基地照曝光　甲板停滿各型戰機

中國第一艘國產航母（002型）日前進駐海南三亞航母基地，引發外界關注。根據照片顯示，航母甲板上停滿了各型號戰機。

據《環球飛行》雜誌官網在11月21日報道，最新衛星照片亦顯示該航母已靠港，航母保障船亦在一旁。據外界猜測，002型航母將很快加入到中國海軍序列之中。

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根據Maxar Technologies公司公布的一張在11月19日上午11時左右拍攝的衛星照片顯示，002型航母停靠在了海南某港口碼頭的一側，甲板上可以看到7架殲-15戰鬥機，3架直-18直升機以及1架直-9直升機。

此前11月14日，002型航母離開大連造船廠，開始進行第9次海上綜合試航。002型航母在海上試航起降一路南下，並在17日穿越台灣海峽，進入南海海域，最終抵達海南三亞。

有專家分析稱，此次海上綜合航行試驗可能涉及熱帶海域的一些科目，南海海域常年氣温都在30度左右，可以對航母全艦空氣調節系統和設備水冷卻系統進行試驗；此外南海海域的水深條件較好，也適合一些水下項目的試驗，如通信聲納、反潛聲納和反魚雷系統等；002型航母此次停靠海南某港也可能會和碼頭等基建設施進行配套試驗。

002型航母是中國第一艘自主研製和建造的航空母艦，該艦服役後，將成為繼遼寧艦之後中國的第二艘作戰航母。

002型航母的設計和建造大量參考了遼寧艦的經驗，採用相同的常規動力配置以及相似的滑躍甲板設計，但在很多設計細節上做了調整和改進。002型航母擁有更小的艦島，全新設計的艦橋，以及更大的機庫和載機能力。