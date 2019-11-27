江西「少虎」趙晉涉案房產拍賣　曾為原河北書記周本順契仔

26日上午10點，備受關注的山東濟南誠基中心、萬豪中心、卓越時代廣場三個房地產項目在京東司法拍賣平臺的網路拍賣結束，因無人報名無人競價，拍賣以流拍終結。 前述三處房產因涉及江蘇省委原常委、原秘書長趙少麟之子趙晉而備受關注。

《北京青年報》旗下的微信公眾號政治圈報道稱，趙晉則是江蘇省委原常委、原秘書長趙少麟之子，還是此前落馬的河北省委原書記周本順和國家行政學院原常務副院長何家成的「乾兒子」（契仔）。

江蘇省委原常委、原秘書長趙少麟。（網絡圖片）

趙晉曾在北京、天津、江蘇、山東等地開設公司上百家，積累財富上百億，但留下的卻是一幢幢與規劃嚴重不符、配套不足、質量堪憂的建築。

據《法治周末》和《齊魯晚報》報道，趙晉於2014年7月在天津被有關部門帶走。

2014年11月，趙晉被帶走4個月後，其父趙少麟被查。中紀委通報的表述為，「拉攏腐蝕領導幹部」、「縱容其子開設私人會所，並多次在私人會所宴請有關領導幹部」、「夥同其子行賄」、「向他人送禮金」等等。

趙少麟也是中巡視組到江蘇開展巡視工作後首個被查的「老虎」。2017年5月，趙少麟被判處有期徒刑4年，並處罰金人民幣1500萬元。

河北省委原書記周本順。（資料圖片）

值得一說的是，趙晉除了是趙少鱗之子外，他還有兩個「乾爹」——此前落馬的河北省委原書記周本順和國家行政學院原常務副院長何家成。

據《財經》雜誌報道，就在周本順被查的當天，其妻段雁秋也被中央紀委專案組從北京帶走調查。在一次規格極高的宴席上，段雁秋曾說，「我生了一個男娃，現在有兩個兒子」。「生的男娃」指其子周靖，「兩個兒子」則包括了她認的「乾兒子」趙晉。

有多位消息人士表示，何家成與趙家是通家之好，趙晉稱呼何家成為乾爹。據澎湃新聞報導，何家成喜歡杭州，趙晉多次陪同前往。何家成的女兒也曾在趙晉公司「吃過空餉」。