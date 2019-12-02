澳外長關注楊恒均「被折磨」　中國外交部：他目前健康狀況良好

澳洲華裔作家楊恒均（本名為楊軍）涉間諜案持續引發關注，其律師及澳洲外交部長於近日接連發聲，稱他在中國「受折磨」，情況「令人無法接受」。 對此，中國外交部表示，澳洲涉華議題總是在有確鑿的證據之前就被妄下定論，楊恒軍目前健康狀況是良好的，不存在記者提到的所謂折磨的問題。

楊恒均在中國被捕後備受關注。（微博@楊恒均的微博）

12月2日，中國外交部發言人華春瑩主持例行記者會，有記者提問稱，澳洲外長佩恩（Marise Payne）2日宣稱，對澳籍人員楊恒均在北京被拘押表示嚴重關切，稱其 「被折磨，這是不可接受的」，問及中方有何回應。

對此，華春瑩首先指出，近來被澳洲一些部門及媒體熱炒的「中國間諜」王立強案，證明澳洲涉華議題總是在有確鑿的證據之前就被妄下定論。

她表示，澳洲個別媒體和機構熱衷炒作所謂的「中國間諜案」、中國「滲透論」或者中國「干涉論」，不管情節如何離奇，花樣如何翻新，其實都不過是一出出十分荒唐可笑的鬧劇、粗製濫造的肥皂劇而已。這些現象的出現的確是令人匪夷所思，有這麼一些人寧可相信個別別有用心的撒謊者，也不願意相信中方的權威消息。

華春瑩進一步指出，關於楊恒軍案，中方已經多次表明了的原則立場，中國的國家機關依法辦案，會充分保障當事人的各項權利。據其了解，楊恒軍目前健康狀況是良好的，不存在記者提到的所謂折磨的問題。

涉間諜罪被正式逮捕並起訴

早前報道，楊恒均的律師表示，他們已經證實，中國官員每天對楊恒均進行隔離審訊，銬住他的腳踝和手腕，不允許親戚朋友給他發送任何支持信息，又以高血壓和腎臟併發症等所謂健康問題為由，每天給他服用九粒藥片。 對此，澳洲外長佩恩表示，楊恒均在中國遭到拘押的情況「令人無法接受」。

資料顯示，楊恒均於1月19日從美國入境廣州白雲國際機場時被扣押，並由北京國安局接手。

現年53歲的楊恒均是美國哥倫比亞大學訪問學者，此前曾在中國外交部工作，2000年移民澳洲。8月23日，楊恒均被中國當局以間諜罪正式逮捕並起訴，目前繼續被刑事拘押。若罪名成立，最高可判無期徒刑甚至死刑。