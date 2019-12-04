匈牙利短道速滑奧運冠軍被指辱華　中國籍主教練張晶宣布辭職

因匈牙利國家短道速滑選手Burjan Csaba在12月2日涉嫌發表辱華言論，匈牙利國家短道速滑中國籍主教練張晶宣布辭職，並要求匈牙利國家協會公開道歉。

涉事的Burjan Csaba是2018年平昌冬奧會短道速滑男子5000米接力冠軍成員，他在前往上海蔘加比賽時，在邊檢等待時間超過一個小時，網傳視頻顯示，Burjan Csaba在入境海關時說：「64mins Later， Fuckin China」。

張晶在3日發布的聲明中稱，對匈牙利國家短道速滑隊隊員 Burjan Csaba入境海關公開發表辱華言論，表示非常震驚和氣憤。「我無法接受其匈牙利國家隊員隊員，並且是一名匈牙利奧運冠軍的公開辱華言論。」

「現在我鄭重聲明，辭去匈牙利國家短道速滑主教練職務，並要求匈牙利國家滑冰協會公開道歉。」張晶表示她已經遞交了辭呈，一切還要看匈牙利方面對於此次事件的處理方式 ，「他們肯定不想放我走，但是具體如何還要看他們的態度。」

據張晶透露，目前Burjan Csaba已經被禁賽，並且退出了匈牙利國家隊。但他本人還未公開道歉，匈牙利滑冰協會主席12月4日將抵達上海，就此事做出解釋。

張晶曾參加了1993年的世錦賽及1994年挪威利勒哈默爾第十七屆冬奧會，退役後曾擔任吉中國林短道隊教練。2012年前往匈牙利執教。

在2018韓國平昌冬奧會上，張晶帶領匈牙利隊戰勝了中國隊，奪得了金牌。據悉，張晶還被匈牙利總統授予了「匈牙利總統騎士勛章」。

本次辱華事件發酵後，官媒《人民日報》、《環球時報》均報道此事，許多網民也在社交平台力挺張晶，並表示「張晶的做法是對的，任何辱華行為和言論都不能忍」。還有許多網友要求Burjan Csaba道歉。