巴黎地鐵採購兩台鄭州製盾構機：中國盾構機首次反向出口發源地

日前，中鐵工程裝備集團有限公司製造的兩台大直徑土壓平衡盾構機，在鄭州基地正式下線，即將出口巴黎。

據觀察者網12月6日報道，應用於巴黎地鐵16號線的兩台大直徑土壓平衡盾構機於12月4日在中鐵工程裝備集團鄭州基地正式下線，此舉意味着中國盾構進入全球頂級高端市場。

12月4日當天，法國大巴黎地鐵多名高層人員與中鐵裝備集團黨委書記、董事長譚順輝，總經理卓普周、副總經理張志國等出席下線儀式。

此次出口法國的為兩台直徑9.86米土壓平衡盾構機，總長約115米，將用於巴黎地鐵16號線2標隧道建設。隧道全長11.1公里，埋深8米至52米，最大水壓約3bar至5bar，穿越的地層主要有粒狀石膏層、粉質粘土、石膏泥灰層、石灰巖層、砂層。

中鐵裝備針對項目複雜地質情況，通過設計製造，提升了產品的適應性和穩定性，得到業主和施工方的好評。

中鐵裝備黨委書記、董事長譚順輝表示，巴黎地鐵一直以高標準、高定位、高水準聞名於世，中鐵裝備通過與意大利和法國知名企業密切合作，以創新技術、過硬質量成為進入法國的第一家也是唯一一家中國掘進機企業，打破了國外掘進機企業對高端市場的壟斷，提升了中鐵裝備集團在國內外TBM市場產品研發與集成應用的綜合技術實力。

法國大巴黎地鐵董事、副總裁伯納德·卡泰拉（Bernard Cathelain）表示，「今年是中法建交55周年，我期待中鐵裝備和新的合作伙伴將先進的技術經驗用於法國，並取得豐碩的成果。在來中鐵裝備之前，我和我的團隊參觀了北京新機場建設，我見到了中歐合作的典範。我希望中、意、法之間也能實現合作共贏」。

據瞭解，巴黎地鐵16號線是大巴黎地鐵公司負責運營的巴黎近郊區域自動超級地鐵網的重要聯結部分，也是巴黎大都會發展計劃的一部分。