加拿大議員擬推香港提案　中國駐加大使警告：將採取反制措施

針對加拿大議員將為香港提案，要求制裁中國官員一事，當地時間12月5日，中國駐加拿大大使叢培武在蒙特利爾接受採訪時表示，如果加拿大對中國實施制裁，那中國將採取「非常堅決的反制措施」。

叢培武警告稱，如果加拿大議會通過類似動議，就是在干涉中國內政。（網上圖片）

據加拿大國際廣播消息，12月2日，加拿大多名議員會晤了所謂「香港代表」。加拿大兩名參議員萊奧•豪薩科斯（Leo Housakos）和吳青海（Thanh Hai Ngo）正計劃提出一項動議，推動加政府對中方進行所謂制裁。

對此，叢培武警告稱，如果加拿大議會通過類似動議，就是在干涉中國內政。他說：「我們堅決反對這類行為。而且我想這會給雙邊關係帶來巨大損害。我們會採取非常堅決的反制措施。」

中加兩國關係近期似乎有所緩和，然而圍繞香港時局的討論再為兩國增添變數。（VCG）

據悉，早在11月23日，叢培武便警告過加拿大，在香港問題上不要追隨美國，支持所謂的「香港示威者」，否則將對中加關係帶來「嚴重損害」。

叢培武還於11月22日在渥太華接受中外媒體採訪時表示，中加關係發展的一條十分重要的原則就是相互尊重、平等相待。

據瞭解，在2018年12月1日，加拿大警方應美國引渡的請求，在温哥華逮捕了華為創始人任正非的女兒、首席財務官孟晚舟，北京隨後逮捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Spavor）與商人斯帕弗（Michael Spavor），中加關係遇冷。

對於未來兩國關係，叢培武稱「我們希望加方進行深刻反思，採取實際行動推動中加關係重回正軌，這也是加新政府的任務。」

值得一提的是，中國外長王毅11月23日在日本名古屋出席二十國集團外長會期間，會見了剛剛上任4天的加拿大新外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）。王毅強調，希望加新一屆政府從維護國際公平正義、維護國際關係基本準則出發，儘快作出正確決斷，採取切實措施，克服這一人為製造的障礙，推動中加關係儘快重回正常發展軌道，為中加關係開闢新的未來。