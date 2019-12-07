中共政治局會議前召集黨外人士　中南海徵詢經濟建議

中共總書記習近平於12月6日主持召開了中共政治局會議，主抓2020年中國經濟及反腐問題。其實在此之前兩天，習近平已在中南海召集黨外人士，徵詢各界意見。

根據新華社報道，習近平12月4日在中南海召開黨外人士座談會，就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。

習近平12月4日在中南海召開黨外人士座談會。（央視截圖）

習近平強調，做好明年經濟工作，要對照全面建成小康社會目標任務，着力抓重點、補短板、強弱項，堅持問題導向、目標導向、結果導向，加強各部門和各項政策的協調配合。要改進領導經濟工作的方式方法，堅持勤儉節約、反對鋪張浪費，持續為基層減負，反對形式主義、官僚主義，把資源真正用到發展經濟和改善民生上來。

座談會內容幾乎與政治局會議內容一致。據報道出席座談會除中共中央政治局常委李克強、汪洋、王滬寧、韓正和黨外人士外，還有丁薛祥、劉鶴、胡春華、尤權、王勇、肖捷、何立峰等，可謂規格之高。

得到認可的「黨外人士」被視為中共治國理政的重要幫手。（新華社）

黨外人士座談會與協商會制度和功能相近，都是中共黨內外協商交流的一項制度，每年至少會有三場，主要有4種類型，分別是年初的共迎新春；7月的上半年經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見建議；8月或9月的中共中央全會文件徵求意見；11月或12月的全年經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見建議。

黨外人士座談會早已形成了固定的流程，官媒的報道似乎也有標準格式。黨外人士主要是指8個民主黨派中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、中國民主建國會、中國民主促進會、中國農工民主黨、中國致公黨、九三學社、台灣民主自治同盟的主席，中國工商聯主席，無黨派人士代表，以及其他一些人員。

在這些黨外人士依序先後就各個專題提出意見和建議後，中共總書記再發表講話。

中共十八大後，中國的各項國家機構和運行狀態都有大幅變化，黨外人士座談會也有所變動。由於黨外人士的發言不被見於官媒報道，這種變動只能建立在對習近平講話內容的觀察之上。

習近平2013年曾表示，對中國共產黨而言，要容得下尖鋭批評，做到有則改之、無則加勉。（資料圖片）

2013年2月，習近平在上台執政之初，與黨外人士共迎新春時，曾作出表態「對中國共產黨而言，要容得下尖鋭批評，做到有則改之、無則加勉；對黨外人士而言，要敢於講真話，敢於講逆耳之方，真實反映群眾心聲，做到知無不言、言無不盡。」

不過就目前見諸報道的黨外人士座談會情況來看，批評仍然比較少見。在很多人看來，得到官方認可和邀請參加座談會的黨外人士，從某種程度上來說也可以視為有着「黨外人士」之名的「黨內人士」。當然在過去幾年裏，中國的各方面形勢確實有明顯好轉，黨外人士們側重地提高意見和建議質量，他們的批評可能只是未被外界所知。

不論如何，在「講好中國故事」方面，也就是在外宣層面，確實應該給予真正的「黨外人士」一定的批評的權利和空間。正如西方國家媒體的國際報道，即使沒有統一的指揮管理，很大程度上依然有着鮮明的國家利益驅動與本國意識形態導向。