鄭萬高鐵使用建築信息模型技術　世界首次

內地《科技日報》報導稱，日前新開通的鄭萬高鐵鄭州至襄陽段，四電建設全部用上建築信息模型（Building Information Modeling， BIM）技術，世界首次。

建築信息模型是建築學、工程學及土木工程的新工具，二十多年前從歐美發端。其核心是通過建立虛擬的建築工程三維模型，利用數字化技術，為這個模型提供完整的、與實際情況一致的建築工程信息庫。

《科技日報》12月13日引述中國國家鐵路集團（國鐵集團）工程管理中心專家話稱，中國高鐵建造技術正不斷邁向智能化、信息化。12月1日開通的鄭萬高鐵鄭州至襄陽段，四電建設第一次全部用上了BIM技術，這在世界高鐵建設上也是首次。

四電，即電力、電氣化、信號和通信，是高鐵的動力和大腦中樞，由沿線無數變電站與信號樓串成。

「作為高鐵的動力及大腦工程，四電智能化建造一直滯後，長期都是以二維平面設計圖為主，引進BIM技術迫在眉睫。」中鐵電氣化局三公司副總工程師劉冰瑞說。

2016年，中鐵電氣化局立項重大科研計劃「BIM技術在規範牽引變電設計、施工中的應用研究」，由劉冰瑞領銜BIM課題小組研發。今年3月30日，採用「BIM技術在規範牽引變電設計、施工中的應用研究」課題技術建設的首個變配電所在日蘭高鐵魯南段完成。隨後，BIM技術開始在鄭萬高鐵四電大規模應用。