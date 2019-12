美國總統特朗普(Donald Trump)周二(24日)表示,中美的首階段貿易協議已經完成,目前正在翻譯中,未來會有簽署儀式。 對此,中國外交部發言人耿爽在周三(25日)的例行記者會上表示,中美兩國正在就協議簽署具體安排等後續工作,保持著密切的溝通。

特朗普稱中美將舉行貿易協議簽署儀式。(Getty Images)

特朗普24日在海湖莊園接受記者提問時,被多番追問他會否與中國國家主席習近平簽署協議,他回應稱「我們最終會,是的,在我們相聚時。」(We will ultimately, yes, when we get together.)

中美目前仍未透露簽署貿易協議的正式日期,特朗普之前在21日稱,中美在貿易協議上取得突破,並且很快就會簽署協議,他與習近平在20日曾通電話,並強調北京已經開始購買數十億美元的美國農產品。

對此,耿爽表示,上周中美兩國元首通了電話,在通話中雙方談到了中美第一階段經貿協議問題,有關的情況已經發了消息,第一階段經貿協議的簽署問題,雙方的經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作,保持著密切的溝通。

