【中美貿易戰】關税博弈影響製造業　在華外資企業擬外遷供應鏈

多位專家表示，越來越多的跨國企業開始考慮產業鏈的調整，這可能加快中國的產業轉移速度。

《財經》周一（23日）報道，隨着東亞、東南亞和南亞、南美等國家參與全球價值鏈的速度提升，中國「世界工廠」的絕對優勢地位有所減弱，部分製造業加速外遷。

2018年3月底以來美國挑起的中美經貿爭端相關加徵關税、科技禁令、加劇地緣政治緊張局勢等措施，正在攪動全球製造業價值鏈佈局，加速了部分製造企業由中國內地向外遷移的步伐。

擁有人口紅利，是中國製造業突出一個重要因素。（新華社）

「公司今年在越南、柬埔寨還會建兩個工廠，進一步將來自美國的訂單（佔該公司總訂單的30%以上）轉移到國外生產。」報道引述中國國內某紡織業跨國公司一位副總經理指出，這既符合近些年來公司向東南亞擴張的戰略，也可以規避美國加徵關税的成本。

報道稱，據一位接近財税界的知情人士透露，經過近兩年的關税博弈，企業被迫搬出或正在搬出中國市場的速度在加快，毛利率低於10%的中國外貿企業受中美關税的影響更甚。

紡織及傢俱製造等行業壓力較大

有貿易專家估算，中國國內增加值佔比較高的往往是勞動密集型行業，比如紡服、傢俱製造、電子設備、計算機等，這些製造行業的轉移壓力相對更大。

這意味着，全球價值鏈的重構不僅關係到產業空間結構的趨勢性轉變，也對各個經濟體國際分工、未來產業格局的調整帶來深遠影響。近十年來，東亞、東南亞和南亞、南美等國家參與全球價值鏈的速度提升。而中國「世界工廠」的絕對優勢地位有所減弱。

越南對中國出口的替代作用逐漸顯現。2019年前七個月，越南對美出口增長近三成，自中國進口增長近兩成，2019年三季度越南更是實現了7%的GDP增長。

中國美國商會（AmCham China）針對239家在華美資企業的調查顯示，22.7%的公司將把供應鏈從中國轉移出去，19.7%的公司正考慮將部分或全部製造業遷出中國，33.2%的公司將推遲或取消其投資，只有2.9%的公司將增加其在華投資。